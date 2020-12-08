冷戰之幔 圍堵之網（文：劉進圖） (09:00)

經濟手段作政治施壓

以《華爾街日報》為例，這家對西方財經界有重要影響的媒體，就黎智英被關押發表社評，指黎面對的詐騙控罪其實只是商業糾紛，檢控方指他租用將軍澳工業邨作壹傳媒總部，沒有向業主申報其助手成立的公司秘書服務公司，也是用這地方作登記地址，違反租契規定，但警方出動國安處拘捕他及落案控告，社評認為這是政治檢控，反映香港的法治和營商環境已起了根本變化，若說沒有改變只是中國式謊言。

許智峯藉公務出訪丹麥宣告流亡，本來在輿論上處於不利位置，畢竟民選議員棄保潛逃，政治上較難向公眾交代，但警方的回應竟然是尋求銀行協助，凍結其妻子和父母的銀行戶口，許智峯聲稱一度被凍結數百萬元，是他家庭的畢生積蓄。後來事情鬧大，部分戶口獲解封，警方周日發聲明，指僅凍結了80多萬元，要調查他有否挪用眾籌款項。這宗凍結親人戶口事件，對外界傳達了極壞的信息，就是政治人物一旦遭檢控，可能株連親人凍結財產。香港如今正處於信心的谷底，英國內政部估計未來5年有約25萬至32萬持BNO港人赴英定居，許智峯事件無疑會加快實現這個預測，假設每個離港家庭帶走數百萬元資金，10萬個家庭移民就意味數千億元資金外流。

中國最終得到的 或是「不起獨特貢獻的香港」

當然，以今天中國的國力，要派幾十萬人來香港，注入幾千億元資金，填補外流的人才和資金，並不是太困難的事情，但這樣一來，香港的人才及資本結構就會大變，當「新香港人」和紅色資本全面主導香港政治及經濟，原有的本地人才和資本，以及國際人才和資本，就會被擠壓至邊緣乃至流失，當這個趨勢呈現時，國際社會將不會再視香港為法治保障下營商自由的樂土，就會以其他亞洲城市取代香港，必須和中國做生意的，也可以選擇深圳或上海。換言之，中國付出了巨大的人力物力來接管香港，最終得到的可能是一個對中國不再起獨特貢獻的香港。這樣做，值得嗎？

美國大選已經有了明確結果，拜登政府即將上台，美國媒體引述官員指，中國正出動各方人脈關係，全方位游說拜登及其提名的候任內閣官員，希望緩和緊張的中美關係，尤其希望中美經貿關係，可以減少受政治爭拗影響。然而，北京在香港的政治代理人近月來做的事情，卻是一而再使用經濟手段作政治施壓工具，或者藉刑事檢控把經濟糾紛變成政治鬥爭，這些高壓手段經西方媒體大篇幅報道後，華盛頓就大條道理繼續對中國發動冷戰與圍堵！

（編者按：許智峯戶口凍結事件的最新發展，請參考新聞版報道）

作者是資深傳媒人