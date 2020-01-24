改革通識科 本可由改革考局教局人事起——回應特首提出「糾正通識科異化」（文：陳岡） (09:00)

破壞課程改革諮詢機制 摧毁程序公義

10多年來，所有通識教育科的課程修訂，教育局都有在教師、校長、通識專業團體、課程發展議會屬下的委員會經過深入討論，才決定作出改變。特首今次不但繞過負責提交修訂課程建議的通識科課程檢視專責委員會，沒有進行《最後報告》提及的諮詢，連教育局內相關首長級及負責該科的官員先前對決定的內容亦不知情（局方發言人對此「不作評論」等於默認），還自稱「不是政治凌駕專業」而是「專業領航」，簡直是此地無銀，破壞課程改革一直以來經機制進行諮詢的優良傳統，是她強調學生須在通識科內學習的「法治」概念和《課程及評估指引》（第17頁）列明的「尊重別人」價值觀的反面教材。

筆者實在同情教育局負責通識科的官員，他們的專業工作被特首架空，現在還要為她決定的內容和倉卒性，向持份者解畫，並要將決定變成在有限時間內可以順利執行的策略。這批官員當中不少人和他們的前任，在當時的李國章局長、羅范椒芬常秘和課程發展議會黃玉山主席拍板推行高中通識科的「第一天」，將「現代中國」在原本高補程度通識科屬選修單元的地位提升至新高中通識科的必修地位，在教城的通識科網上資源平台推出官方教材，邀請內地專家到港為教師主持有關現代中國的知識增益講座，為教師舉辦前往內地不同城市考察的體驗學習課程，以加深他們教授「現代中國」所需要的親身體驗知識，和準備他們將來策劃相關的學生內地體驗活動。特首提出通識科「第一天已出現問題」這個空洞指控之前，提出通識科「沒有課程框架」這個無知論點之前，應先更準確地了解真正的問題出在哪裏、在什麼時候出現、如何從課程框架角度去糾正問題，而不是即時來個「斬立決」。

考題偏重政治議題 個別校本教材過度政治化

高中通識科真正開始出現問題不是「第一天」，而是開始推行後第三年，即舉行第一屆文憑通識科考試的2012年，「異化」（特首所用的詞彙）的現象是公開考試題目開始出現過度偏重政治議題，筆者曾於2014年9月25日在《明報》撰文分析：

「羅太主管教育多年，如感覺到公開試科目異化，應該明白任教公開試班級的老師，一定會受到公開試試卷設計倒流效應的影響，調整教學策略……自第一屆中學文憑試以來，通識科試卷（尤其是卷一）題目偏重本地政治議題……3年來政治題佔筆試總分20.5%至37%不等……從教學角度來看，主要牽涉到本港政治議題的教學內容大約佔整個課程的7/51（即13.7%）。為什麼考評局的試卷設計，卻容許政治題的比重（3年來佔20.5%至37%）變成為課程內政治議題比重的1.5至2.7倍？……必然是考評局的擬題及監管制度出現了問題，令不配合課程內容均衡性的偏頗考評設計『出了街』……但當科目經理偏向找某幾類人士出任審題委員會成員……主導試卷中政治題的性質和比重，而直屬上司未能察覺此問題或察覺到但未有糾正時，整個『偏重政治題』的問題，便由個人判斷偏差的問題變成為非偶然的制度性問題。」

筆者當年曾在文章中警告：

「考評局若不從制度上堵塞這個試卷不配合課程的政治性落差，令通識科的教學因要配合試卷設計而過度側重政治議題……或令教育界以外人士誤會通識科是泛民力量影響中學生的平台……行政長官亦可以根據考評局條例第13條，就『他覺得對公眾利益有影響』的考評局制度或政策，作出考評局必須遵守的指示。若這個法定機構擬卷過程不能按專業水平自律，最終要由外在力量因政治因素或誤判來他律，教育專業領導的機制便受到政治干預。這後果是沒有人希望見到的。」

文章出版了，可是考評局並沒有即時糾正問題，考題偏重政治議題的現象惡化（例如有關立法會議席的考題，2013年考完，2016和2019年又再出現）。考評的倒流效應產生另一個的異化現象，就是個別學校的校本教材亦相應地過度地政治化（必須強調大部分的校本教材是專業的），然後這些反面教材被放大了，在某些人觀感上成為整個通識科廣泛出現的問題，他們因此必須系統性整頓此科。

本應考局加強內部監管 教局加強重點視學

本來，這兩個異化現象，應透過兩個局的內部措施去處理：考評局須加強內部監管去糾正考卷政治化的偏頗，教育局負責視學的質素保證組應加強通識科的重點視學，協助少數有問題教材或教學法的學校糾正專業偏差，重回正軌。可是，考評局直至今年事件「爆煲」、負責職員離職，才有真正機會糾正問題，而教育局質素保證組過了10多年仍未培訓出足夠熟悉通識科的視學人員做重點視學（學校的通識科教師已經培訓了幾代人！），到最近才委任課程發展處的課程主任兼做通識科視學工作。本來可從課程角度透過人事管理和人才培訓去處理兩個異化的專業策略你不用，現在卻以加入《憲法》、國家安全教育知識（這些未諮詢業界的內容是學生應該學的，但應在通識科以外教授）；取消考評7級成績制；提供內地考察機會，但對海外考察絕口不提，卻仍強調「持平」和「多角度」，甚至改科目名稱去處理異化，還說「不是政治凌駕專業」？真是此地無銀。

應否討論未成熟時事議題？

執筆之日，看到局長又提及通識科學生應否討論未成熟的時事議題。《最後報告》3.6.16段提到不宜用尚在發展、未成熟的課題作為本科探究的題材，涉及5種理據（在報紙版本，以下用粗體顯示），其中一些理據配合本科宗旨或學習成果，另一些卻不配合，值得擱筆前與同工從課程角度深入分析：

（1）單單是「新近發生」和「仍未完結」的性質並非剔除議題的有力原因，因為本科第一個列明的學習成果就是探究「當代」議題（學習成果a）；

（2）「未能核實資訊數據的客觀程度及其可靠性」的材料，正可用來指導學生運用「明辨性思考能力」和「多角度考慮作出判斷」（學習成果d）去辨別資訊是否客觀及可靠，但未必可用以進行「持平和具證據支持的討論」，因為「尊重證據」（學習成果e）是重要的；

（3）「學生對（未成熟的）問題的多元角度欠缺充分瞭解」這個理由與課程宗旨（b）相關，但先要弄清楚這是學生能力的問題（如果是，便需要透過探究議題去提升能力），還是題材真的未成熟到令有能力的學生都因為無法獲知不同角度的觀點而未能了解，教師就要質疑議題的適合性；

（4）議題背後「錯綜複雜的因果關係」，未必是不適宜採用它的原因，因為本科學生須「了解個人、社會、國家和全球議題的相互關聯」（學習成果b），並「學習處理相互衝突的價值觀」（課程宗旨e）。這類議題是否適合採用，主要視乎所牽涉的概念知識是否屬課程範圍之內；

（5）「難以就極具爭議的問題作理性判斷」：爭議性問題並不一定是未成熟的課題；在一些地區，不少這類問題（如墮胎）已經過社會幾十年的成熟辯論，仍可以是具爭議的時事議題，高中學生應有足夠能力理性判斷。

科目特色面目全非 不配續稱「通識教育」

或許，科目改名是特首整套改革中最好的決定，因為其他有違通識科初衷的改革方向落實後，科目特色已面目全非，不配繼續用「通識教育」的名稱，索性用更能反映國家安全和《憲法》的科目名稱更好！

作者是課程發展議會通識教育委員會前主席