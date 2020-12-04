「躍動港島南」 需汲取「起動九龍東」經驗（文：林浩波） (09:00)

海洋公園劃作主軸 屬經濟理性

在人口不斷收縮和老化的區域搞激活地區經濟是有難度的，剛剛碰上海洋公園瀕臨倒閉，有關當局索性把這兩件事綑綁在一起，一石二鳥。「躍動港島南」似乎以海洋公園為計劃的核心本位，將其經濟價值和人流輻射至南區其餘各地。環繞着它的，就是保育珍寶海鮮舫，以至擴闊香港仔避風塘東邊範圍、用水上交通連繫南區各點、活化工廈等等，這些議題南區區議員都曾經在區議會上討論過。海洋公園是南區的經濟引擎，將它劃作主軸，與其他南區地標產生協同效應，將並未發掘的生產力釋放出來，實屬經濟理性。

今屆施政報告的「躍動港島南」，是繼承2012年「起動九龍東」計劃，將觀塘九龍灣打造成第二商業核心區「思想模式」的翻版。而根據經驗和用家的反映，就算有很多國際企業進駐當地，政府在規劃上為人詬病，對交通和飲食其他配套嚴重不足，對吸引人才工作及公司落戶構成負面的影響。如果要在南區實行以旅遊業為本體的躍動計劃，政府在配套上要汲取九龍東的經驗，深入詳細地研究與考慮，以免在交通、飲食配套嚴重不足的南區「火上加油」。

單靠南港島線東段不足夠

現時南區的道路使用量已經十分高，即表示將來的計劃很可能只靠鐵路運輸人流，政府雖然提出了加快南港島線西段的建設，但短期內的交通配套問題需要細心的處理。單靠現時南港島線東段是不足夠的。長遠來說，南港島線的原先設計容量是基於南港島未來30年的發展，這明顯地是沒有將「躍動港島南」計算在預算之中。在這基礎上，更加長遠的「明日大嶼」計劃萬一成事，將會有一條大橋接駁人工島和摩星嶺。毋庸置疑，這對南區出入交通的負荷只會百上加斤。政府進行這些計劃之前必須三思，以免民怨積聚。可惜現在政府和立法會已成為一言堂，政府又不願跟區議會溝通，區議員難以有效監察，失去集思廣益的好處。再好的提議，如果在執行上做得不好，都會有嚴重的反效果。

遊客流動需規劃 免重蹈自由行覆轍

更重要的是，我期望海洋公園不要重蹈因政府經濟政策嚴重傾斜內地，引發經營模式問題而衍生出來的財政危機。不要再只接收低增值的內地團客，而要轉戰本地客群以及吸引高增值遊客作為主要收入來源。在「躍動港島南」下，政府要對遊客流動有深遠的規劃考慮，以免重蹈自由行覆轍導致產生民怨。至於海洋公園的定位，放大保育角色之後，應參閱世界其他類似保育的公園，政府理應資助海洋公園的保育支出。

雖然此計劃可能對南區經濟及就業有中長期的好處，但遠水不能救近火。現時本港經濟處於水深火熱之中，失業率高企，政府其實應研究短期對南區經濟有好處的方法。例如有議員曾提及，在疫情受控的前提下，搞一些農夫市場或美食節等活動，既能使本地地攤經濟重生，又能振興南區本地經濟就業及宣揚文化。此等活動對南區就業不足或失業問題，有短期的邊際效益。

政府須和區議員合作 聽居民憂慮

最後，本人認為這個計劃在經濟發展及社區建設上將會有發展潛力，但根據政府在舊區翻新的往績，問題在於配套嚴重不足。加上「躍動港島南」會牽動很多人流，執行不好或諮詢不足，足以令全盤計劃失敗，民怨沸騰。再加上現時政府的行政沒有立法會的監察，而傳媒在中央政策收緊下，其監察政府的角色亦日漸減退，現時唯一的民意代表——區議會，亦受到民政總署的不友善對待，窒礙議會將市民意見轉達政府的功能。我認為，政府必須主動和應屆區議員緊密合作，虛心聆聽居民的憂慮，才可以避免重蹈自由行政策或「起動九龍東」的覆轍，否則我對政府是否能充分發揮這政策的潛能，有所保留。

作者是南區區議員、匯豐前大中華經濟師