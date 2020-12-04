《施政報告》有否回應市民訴求？（文：周永新） (09:00)

特首講長遠規劃 市民憂目前困境

現在社會最大的關注，也可以說是香港當前最嚴峻的問題，是社會出現了前所未有的分化和撕裂。在施政報告中，特首雖不至完全不談去年的「反修例風波」，但提的是社會必須穩定，強調《港區國安法》在這方面發揮了積極的作用。筆者明白，此時此刻，特首就算要化解社會矛盾和衝突，能夠做的十分有限，但迴避了，社會分化和撕裂不會消失，累積的怨氣只會愈來愈大。但特首總算釋出一點善意，就是以警司警誡計劃處理認罪、有悔意、非涉嚴重罪行的未成年犯。當然，這離市民期望的「和解」仍有差別，但復和是雙方面的，現在特首願意踏出第一步，年輕人也應對自己在「反修例風波」中的行為有所反思。

過去一年，市民對防疫抗疫的生活確實感到疲累，尤其是那些因疫情失去工作或收入的打工仔。對於市民的困難和憂慮，特首在施政報告中有什麼回應？很可惜，特首並沒有對市民的困難表示關心和慰問。或許特首認為，只要疫情過去，香港經濟回復舊貌，就業不足就算未能大幅回落，以港人那種靈活的應變能力，必然有謀生的辦法；所以，特首着眼的，是香港如何融入大灣區的發展、把握國家「雙循環」的機遇，及如何加快推動香港的創新科技產業。長遠來說，特首的想法沒有錯，但普羅大眾關心的，並不是長遠的規劃，而是目前的生活，怎樣才能好過一些？政府又有什麼即時措施幫助他們？這方面，特首卻隻字不提。

市民目前的困難 特首沒表示關心

財政司長陳茂波過去多次提醒市民，政府本年度的財政赤字將超過3000億元，是政府儲備的四分之一。不過，就是有了3輪防疫抗疫基金、兩次「保就業」計劃，市民有沒有感受到政府的幫助？香港每位成年永久居民獲派1萬元，應最受市民歡迎，其他防疫抗疫基金派發的補助，市民並不知錢往哪裏去？他們知道的，是不少過去一年仍有盈利的企業，卻可從政府手中得到千百萬元的補助，這些錢真的如政府說的「用得其所」？

同樣，特首宣布的公營房屋興建計劃，可有滿足市民對施政報告的期望？政府能夠覓得330公頃土地，並且在未來10年興建31.6萬公營房屋單位，如果單從數字看，政府似乎有很大成就，最少，是自2014年以來，首次達到《長遠房屋策略》訂下的目標。不過，只要翻查過往《長遠房屋策略》每年發表的報告，可知覓地興建公營房屋從來不是困難的事，問題是土地覓到了，卻不表示政府可以如期開發，更不要說準時建成公營房屋，滿足市民住屋的需要。前土地供應專責小組主席黃遠輝指出：單位實際建成時間是達標的最大障礙，因多年來不少公屋項目在籌劃、興建都有延誤，往往影響供應量（見《明報》2020年11月26日報道）。自回歸以來，歷任特首都有訂下興建公營房屋的目標，但延誤、擱置、取消卻屢見不鮮，今次特首宣布的公屋興建計劃，看來沒有為急需入住公屋的市民加添一點興奮。

短期房屋解困措施 零碎無實效

解決住屋困難的方案中，相信市民最感興奮的，是為輪候公屋超過3年、未獲首次編配公屋、未領取綜援的基層家庭而設立的「現金津貼試行計劃」。多年來，民間關注組織都有要求政府為輪候公屋的市民提供津貼，但政府多次否決，理由是津貼最終只會落入業主的口袋；政府或者鑑於現在香港經濟陷入困境，租金短期內不見有上升的機會，現金津貼終於出籠。

此外，特首還透露，政府正研究資助住屋有困難的市民租住酒店和賓館，並與非政府組織及約10間酒店和賓館磋商。這項臨時措施，如果目的是要挽救受疫情打擊瀕臨倒閉的酒店和賓館，政府真的要三思：因為這樣一來，除了租用酒店和賓館的費用外，還得計算審查申請家庭的行政費用，而計劃與公屋輪候家庭現金津貼也有重疊之嫌；計劃唯一優勝之處，是小部分居住環境惡劣的市民可以即時受惠。

通識科修訂 「價值爭奪戰」還將伸展

施政報告中，有兩項與年輕人有關，也極具爭議。第一項是提出「大灣區青年就業計劃」，目的是鼓勵年輕人到大灣區工作。政府的想法是資助香港及大灣區的企業聘請本地大學畢業生，工作地點必須在大灣區，月薪至少1.8萬元，並以創科職位為主。民政事務局也會推出「大灣區青年創業資助計劃」，目的是資助200家青年初創企業落地大灣區。

創新科技是今天經濟發展的火車頭，政府鼓勵年輕人向這方面發展，應是走對了路，但問題是：為什麼把重點放在大灣區？是間接承認年輕人只可到大灣區才有發展的機遇？還是預計未來兩三年，香港的大學畢業生很難找到合適的工作，所以年輕人最好到大灣區碰碰運氣，看看自己能否在大灣區落腳？有意見認為特首這樣做，是把年輕人「送走」，挖空香港的人才；但以二三千個名額來看，明顯是誇張的說法。筆者憂慮的，是大部分今天的年輕人都曾參與去年的「反修例風波」運動，他們思想上對「北上」都有抗拒，也怕在大灣區生活，資訊流通上會受到限制。

第二項是通識科最快到明年新學期開始時將進行大幅度修訂。據教育局長楊潤雄透露的消息：通識科將改名，內容大規模的削減，雖然仍是必修必考，但只有及格和不及格兩個等級，有關教科書也必須送檢。筆者以前講過，通識科的修訂是一場價值觀念的爭奪戰。特首說通識科從第一天便出現問題，這樣，為什麼2009年成為必修必考的科目，過了11年，現在才決定修訂？官員的說法是通識科出現「異化」，也就是教導學生認識的內容被扭曲，學生學習得到的知識和概念，與本來的原意有出入，甚至出現相反的效果。所以，教育局長必須把失去的陣地重奪過來，改革通識科是協助學生建立在政府眼中認為正確的價值觀念，包括對國家的愛護和對自己國民身分的認同。這場價值觀念爭奪戰，筆者講過遲早都會到來，而且，戰事將十分漫長，還會伸展至市民生活多個層面，箇中情况，以後再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授