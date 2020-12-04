清算是香港的命運（文：曾志豪） (09:00)

這種清算有特色，就是完全沒有投鼠忌器的顧慮。譬如有線新聞的大清洗，完全把調查報道的王牌節目《新聞刺針》「連針拔起」，這已經不是小修小改小整治的範圍，也不再偷偷摸摸只滿足在日常編採的施壓，例如「問得很mild」或要跟TVB報道外交部記者會。不足夠，索性把刺針拔出。這個過程也不怕得失客戶流失訂戶，這才是今天最惡劣的問題。沒有市場力量可以制衡，甚至當權者不稀罕改造，而更願意直接打爛招牌。

似要一拍兩散 符合加速主義

以往大家以為，政權看中了傳媒的佔有率想控制喉舌，所以不敢做得太難看，以免把一個好端端的傳媒招牌染紅，失去扮公正的能力。但現在政權似乎有全新玩法，就是一拍兩散。直接把第四權變成「咁mild好合作好配合」，即使觀眾識穿了這是另一個CCTV，也不介意。政權不需要潛移默化，只想狂風驟雨，符合今天加速主義。

反正一國兩制已加速走完，還有什麼需要遮掩？

對付黎智英更是明顯，以國安公署之權，但控告的只是普通刑事法的欺詐罪名，結果卻是不能保釋的、4個多月的還押候審，變相未判先坐監。這似乎是新的司法特色，快必的案件也一直未審，但已經受牢獄之災。

政權避免直接用《國安法》以免造成國際太多的介入，但不斷用本地法例檢控，而國安法又時刻懸掛頭頂。

擺在香港人面前就是兩種未來：一種是硬淨，然後面對各種檢控懲罰解僱，一種是mild合作配合，然後便每月有大量現金存放家中。一邊是擁抱大灣區的青年，一邊是受到外媒肯定卻在本地受刑的年輕世代。

有線的新聞稿說會繼續製作優質的新聞節目，但最優質的人才都炒掉了；同理，政權說香港會有更美好的未來，但我們的未來都拉進監獄了。

作者是傳媒工作者