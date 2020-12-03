抗爭的韌力（下）（文：戴耀廷） (09:00)

抗爭的目的是通過社會行動去促使當權者修正現存的不公義，既得利益者必不會輕易接受，故可預見帶領抗爭的政治領袖，必是當權者重點打擊的對象。專制政權相信只要消滅了抗爭運動的政治領袖，把他們送進監牢，抗爭運動就會瓦解。

因此，抗爭運動要持續，不單抗爭者個人有韌力去抗爭，也須從組織上應對專制政權的「斬頭」行動。

沒有大台

最基本的策略就是令抗爭運動變得多元，不把抗爭力量的領導權集中於一人或一小撮人手上。香港民主抗爭運動的「拆大台」，或許源自群眾不信任政治領袖，但也可視為運動的進化。當領袖們被判監入獄，運動反變得更有效地去發動起多元化的抗爭行動。過去要等候政治領袖去啟動，行動的機動性不強，現在多元的運動組織，反可快速及分散地發動各種各樣的抗爭行動。

自行運作

沒有一人或一個組織在領導運動，而是很多人、很多組織，各在他們熟悉的範疇，以他們最熟習的方法，朝着同一方向，持續地抗爭。重要是各個抗爭的單元能自行運作，不用什麼人去指揮，而是各單元自行判斷何時及怎樣採取行動。這樣，即使個別領袖被捕，甚至個別組織被連根拔起，運動仍能繼續下去，因當權者還未至於能全面掌控社會的所有層面，至少香港還未發展至那程度的監控。

由「反送中」以來，香港民主抗爭已孕育出非常多元的抗爭單元。在當權者強力打壓下，或許街頭及議會抗爭都會大幅減弱，但抗爭單元已深入地滲進了社區及公民社會團體。現在當權者忙着要清除多座抗爭大山，但如抗爭意識已滲進土壤內，移了山卻搬不走土，抗爭只會以另一種形態出現。

多元的抗爭運動，因能吸引來自不同背景的抗爭者，令抗爭可採集到更多不同的意念，也讓抗爭意識能通過他們滲進更多群體。運動也可掌握得到更多信息及技術，去策劃多元化的抗爭行動。因此，要使抗爭更有韌力，就要鼓勵及培育出更多人可自行組合起來，成為能自行運轉的抗爭單元。

橋樑

但同樣重要是要有方法把不同的抗爭單元組合起來，令各單元的抗爭能更有效益。由上而下的抗爭運動是由政治領袖去把各單元統合起來，但由下而上的多元抗爭運動，則需要一些連繫人去做橋樑，把各個相近的單元扣連起來，促進他們在抗爭行動上合作，令分散的行動能發揮出協同效應。

因抗爭運動是多元的，那很容易造成運動內部的矛盾，因大家對運動的終極目標、步伐、手法有不同想法，有時也會因人際之間的衝突，使各單元之間缺乏互信，讓當權者有機挑撥分化，削弱抗爭總體的力量。故還需要培養更多可得各方信任、可連結各方的連繫人或調解者，那才能增強抗爭運動的韌力。這是香港民主抗爭運動現在最缺乏的資源。

各抗爭力量能多元自轉，但又可通過建構網絡把他們整合起來，就能幫助抗爭變得更有韌力，就如要斬斷一個魚網比一根木頭更難，因魚網更難着力。

自省

抗爭運動還要有很強的自省能力，察驗運動本身的強項及弱項。掌握強項所在，就可把它們發揮得更好。因弱點必是當權者攻擊的重點，要先籌謀補救，以減低會造成的破壞，不至被打擊時就倒下不起。

香港的民主抗爭，在「反送中」及區選大勝後，已全面進駐全港各個社區。不單大部分社區都有支持民主抗爭的區議員，一些居民組織的主導權也由進步力量搶奪到手。或許我們失去了「城市」（立法會），但已得着了「農村」（區議會），可以「農村」包圍「城市」。當權者必會部署奪回「農村」，故必須做好準備。各區的居民組織及各類型的公民社會團體，如校友會、家長會等，就是「叢林」。「農村」也可能會沒有了，那就先要在「叢林」建立起抗爭的據點。

如上所說，多元是抗爭的強項，但因容易被分化，也是弱點所在。現在更急切的，是要各方能放下分歧，建立更多橋樑去把各方扣連起來。若能重建起互信，就能化解得到當權者的分化策略。

靈活多變

當權者亦會因應形勢變化而改變打壓的部署，故抗爭運動還要懂得靈活應變。能把手上的資源改變用途到新的目的，從現有的認知發展出新的抗爭意念、能力、計劃、行動，及各抗爭單元能扮演多重角色，抗爭就能生出更強的韌力，能令運動不單在打壓後可以很快回復過來，能有力地反彈，還會變得比以前更強。

由合法示威，至公民抗命，到勇武抗爭，更發展成「和勇合流」，抗爭力量不斷轉變策略，迫使專制政權不能不撕破畫皮，現出真正的醜惡面目讓世界看見。由街頭、議會到選舉，當權者實是被抗爭運動牽着走。很多時候，新一波的抗爭行動，都會把當權者殺個措手不及。當然當權者有着大量資源，之後可制定應對措施，把過去有效的抗爭行動封殺，令它們再不能發揮到之前的效力。

香港的民主抗爭，從來不缺創意。在一種方法失效後，過一段時間，又會創製出新的抗爭方法，令當權者應接不暇。每一波運動最終都會被當權者的補救措施化解，但承受過打擊後，沒有一次，香港的民主抗爭不再次站起來，並變得比之前更強。香港民主抗爭所展現的韌力，正是我對未來的信心所在，即使現在我們正處寒冬中的黑夜。

作者是法治教育工作者