還需要議會路線嗎？（文：王慧麟） (09:00)

他提到日後為防DQ，民主派各板塊都應該出戰，筆者姑且稱之為人海戰術；並應該爭取更多反對政府票數（protest vote），而非單純爭取議席數量。胡主席談的應是下年9月立法會選舉的策略，暗示不再以「35＋」為目標，此舉是要回應，政府數個月前擬以海量的DQ來回應泛民的初選及「35＋」的選舉操作。下一年民主派如果再用初選及「35+」作為選舉策略，只會得不償失。

但是，「人海戰術」只是戰術調整的問題。更重要的是，未來民主派參選立法會的問題，這就是胡志偉談到的「議會路線」如何走下去的策略討論問題。

九七前目標：進入體制推動改革民生

民主派提到的「議會路線」，其實可以粗略地分為幾個階段。簡單而言，1997年前的「議會路線」，是以參選為手段，進入體制推動改革民生為目標，執政就根本上談不上，而且也不是目標。一方面，港英在1997年之前，英人不可能給予民主派執政，另一方面，九七之後北京也不會讓民主派執政。所以，民主派進入立法局之後，有了行政資源及政治能量，在地區及各界別發展政治力量，這是議會路線的一個副產品。當時有一個想法，就是一俟香港步向民主的話，民主派有機會透過議席開放而發展更大力量，到時再談所謂「執政」的問題。

九七後有人倡理性討論 有人倡抗爭

1997年之後，隨着香港立法會選舉改為比例代表制，加上民主派選舉表現不濟，同時民主發展進入緩慢以至停滯的狀態，民主派關於「議會路線」的說法，已經逐步改變。在九七後初期，民主派部分人士認為，即使政制發展是「牛步」發展，仍然是走向逐步開放，那麼民主派未來就不應旨在為反對而反對，而是要發展更多理性的政策討論及建議，讓北京放下戒心，為日後民主派有機會與體制內人士合作「執政」作準備。

但民主派內部另一個聲音則認為，這種溫和理性及engagement的策略，毫無意義。因為北京既不可靠亦不可信，更不會「讓權」予民主派。民主派想「執政」的說法，等於發白日夢。既然如此，議會應是一個抗爭的場所，而不是大家圍爐風花雪月扮理性談政策的地方。隨着2014年北京推出「白皮書」，加上8．31之後，政改方案被否決，所謂「溫和理性」的議會路線的策略及說法，逐步退場。取而代之的，就是議會作為抗爭場所的策略，變成了議會路線的主流。

這裏不是追究是溫和派、激進派、建制派又或者北京港澳政策的官員，導致議會內民主派議員的抗爭路線與議會路線合一，變成主流。問題是，自從今年初開始，北京強力整治立法會，先是推遲選舉，而又DQ 4個民主派議員，令民主派議員的政治空間大幅壓縮，抗爭路線成為主導。早前一些親北京言論認為，即使DQ 4名民主派立法會議員，其他民主派議員只會忍氣吞聲，更因為貪圖議員薪津及資源，會忍辱負重做到底。他們認為，透過DQ的操作，將民主派激進力量切割出去，餘下的民主派議員就會有「行為轉變」（behavioural change），其思想行為將轉為溫和，有助加速將溫和民主派轉為「忠誠反對派」。不過，這個想法，只是一廂情願，因為民主派議員選擇了總辭，令到議會變成建制派的「一言堂」。假如北京仍然維持對港政策的強硬力度，下年9月的立法會選舉（if any），民主派的參選者，即使是溫和派出身的，仍是不得不走抗爭的路線。

北京強硬下 溫和派無從發揮

親北京的言論素來批評，溫和派民主派被激進派及抗爭派綁架，若他們不與激進派或抗爭派割席，北京與他們「無得傾」。與此同時，北京卻在制度上，以DQ等方法，不斷收緊選舉權，以強硬方式逼溫和派接受在如此壓縮的政治空間內「問政」，民主派內的溫和派在此情况下，根本無從發揮，沒有任何參與空間，一或拍枱離場，一或走上抗爭之路。如果要「議會路線」與「抗爭路線」切割，北京就需要放鬆現時全力針對民主派的強硬路線，讓民主派內的溫和路線有參政議政的空間。不過，以現時北京殺氣騰騰的處事作風，難矣！

既然北京不讓民主派溫和路線有參政的空間，那麼民主派還是否有需要，花時間討論「議會路線」的論述及策略呢？

作者是時事評論員