有線新聞總辭 再一個時代告終（文：陳帆川） (09:00)

雖然網民動輒鼓勵人罷工，甚至集體辭職，但在前路茫茫的情况下丟棄飯碗，往往知易行難，而一旦拖拉太久，也容易變成道德綁架，令拒絕參加的人難堪，釀成內部矛盾。面對諸多考慮，大量有線編採人員仍然決心齊上齊落，可謂有線難能可貴的獨特精神，其風骨不但令香港人驚訝，想必連4位走馬上任、但沒有經過有線正式洗禮的高層，也始料不及。

無法為不公不義背書

有線人工低，也難以累積人氣當KOL，一眾新聞中堅分子仍甘願默默耕耘，全因單純地出於對新聞的熱愛，而這種熱愛又很大程度上建基於對公義的追求。如今新聞部高層其身不正，暗中定下裁員黑名單，將敏感的調查組《新聞刺針》連根拔起，劣幣驅逐良幣，本身就是對公義的蔑視，而且在可見的將來只會每况愈下，舊人看在眼裏，自然無法為不公不義而背書。

有線人對多年來所建立起的品牌，有種外人無法完全理解的珍惜與自信，與其目睹它抱着昔日的輝煌一起沉淪，被網民天天質疑「有線是否已變紅底？」，不如及早將無可避免的墮落與美好的舊日子撇清關係，以總辭為記，讓市民明白，昔日那個值得信賴的品牌，已經告一段落，永載新聞史冊。

《新聞刺針》是全港絕無僅有的偵查報道節目，也是最破格的一個。如果《動新聞》是新聞娛樂化的先驅，《刺針》則是將曲高和寡的偵查報道帶入尋常百姓家的第一人，重視講故事技巧及畫面表達，調查紮實卻不失幽默感。至於有線中國組則毋須多介紹，單看其facebook上近40萬名追蹤者，已說明它的影響力。中國組除了敢於報道異見聲音，也積極地將大陸的真實生活和文化呈現給香港人，成為港人認識國情的一扇活潑的窗口。

「反送中」後，無論是當權者的塗脂抹粉，還是網上KOL的片面之言，皆真假難辨；同時香港人迎來中國式管治，現實上再無條件拒絕認識中國，因此有線兩大王牌節目，本來是大眾不可多得的補腦丸，如今要找替代品，委實不易。

有線人要再覓得如有線編輯室一樣充滿自由氣息與新聞執迷的地方，幾乎不可能。希望他們能夠繼續不忘初心，過上更好的生活。

作者是新聞工作者、文化評論人