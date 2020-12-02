強積金20年盤點：退保支柱缺「一」不可（文：爭取全民退休保障聯席） (09:00)

對冲機制20年冲走近500億

當年政府為了推行強積金，向商界妥協，設立了對冲機制，僱主可以用僱主供款部分的累算權益，抵消需向僱員支付的長期服務金或遣散費（所謂「兩金」），令僱主於解僱員工時減少成本。

根據積金局的數字，由強積金實施到2020年第一季，對冲機制的累積對冲金額已達471億元，單單是2020年第一季已經對冲了超過15億元。

在2018年，每名被對冲的僱員平均被冲走超過9萬元。在疫情肆虐下，2020年所對冲的金額很可能超過60億元。

雖然林鄭於上台時提出取消對冲，但是政府已表明草案最早於明年10月才會上立法會，而且政府提出的方案偏袒商界，方案中的劃線安排對年資長的僱員更為不利。

回報大起大跌 退休保障是賭博？

現時強積金制度強制僱員將其戶口的資產投資於金融市場上的產品，因此金融市場的波動會直接影響僱員的強積金資產。根據積金局的數字，即使由強積金實施至2020年第二季的年率化回報率為3.6%，貌似表現不俗；然而，只要我們細看每一年的回報，便會發現強積金的回報就如「坐過山車」般大上大落，圖1顯示2008/09年度的強積金回報因金融海嘯而大跌25.9%，但到了2009/10年度的回報卻大升30.1%。

即使在同一年，不同月份／季度的回報可能亦截然不同，例如2020年第一季的回報率為-11%，但到了第二季則反彈至9.8%。在此情况下，僱員就如在賭場中為自己的退休保障「買大細」，退休時運氣稍差，遇上金融危機，其退休金隨時大縮水。

基金開支高昂 受託人「食水深」

現時強積金制度交由私營受託人（基金佬）管理，積金局只是擔當監察的角色。私營受託人收取高昂的行政費及管理費等基金開支一直為人詬病。根據積金局的數字，因為香港沒有立法規管強積金計劃的最高收費比率，因此最高的收費比率可達3.38%，而現時的平均基金開支比率為1.45%。由強積金實施至2020年，強積金受託人所收取的基金開支，估算達1300億元（作者按：以積金局平均基金開支估算）。

假設月入1.5萬元，以強積金年回報率為積金局的最新數字（3.6%）作推算，圖2所顯示的分別是以不同基金開支比率作45年後推算的強積金累算權益。

假設沒有任何基金開支，45年後的累計積蓄約為203萬元。但以1.45%基金開支比率計算後，累積儲蓄只有約137萬元，只有原本累計儲蓄的約67.4%。即使以「懶人基金」的最高基金開支比率計算，累積儲蓄亦只有約170萬元（原本的約83.7%），可見基金公司是如此「食水深」。

強積金殘缺不全 須落實全民退保

雖然強積金由成立至今的20年間有不少的優化措施，但在回報飄忽、基金開支高昂及對冲機制下依舊殘缺不全，不能為市民提供一個良好的退休保障。政府的如意算盤是要市民「投資養老」，堅拒落實免審免查、全民受惠的全民退休保障，只是以強積金作為主打，配搭「三支柱」的自願投資（年金、股票等）為自己的退休作打算。可是，即使強積金制度經改革後變得較為完善，但社會上仍有一群默默耕耘的家務勞動者等群體，因沒有在勞動市場工作而不能受強積金的保障。因此，在全面改革強積金制度的同時，亦必須落實退休保障中的「一支柱」，即全民退保，讓全港長者能夠於退休後有穩定而基本的收入，從而能夠活得有尊嚴，安心度晚年。