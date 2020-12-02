一硬到底只會剛性斷裂（文：劉銳紹） (09:00)

中外兩人言論值得關注

第一個是中共中央黨史研究室原副主任章百家在內地刊物《財經》的年會上的演講，認為中美現階段都在評估對手，因而出現緩衝期，所以應抓緊時機，測試各方的政策，確定哪些方面可以合作，哪些方面需要加強危機管控（習近平致賀拜登時也強調「管控分歧」）。這篇文章可說代表了內地的溫和意見。

另一個是美國哈佛大學榮休教授、中國問題專家傅高義在財經年會的演講，同樣認為中國應趁拜登上台之前多做寬鬆的事。他的建議十分具體，例如重新開放美國駐華記者的簽證，吸引更多美媒到中國去。他的建議可以舉一反三，也就是說，中國應讓更多國家的媒體實地了解中國。

我不敢與高人相比，但同樣認為中國應趁機多創造寬鬆的環境，不單對局勢有利，對自己也有利（參閱11月11日《明報》觀點版文章〈中美緩和的「手術位」──香港〉）。

北京趁外國局勢未定 創造自己優勢

遺憾的是，從中國的行動和官員的言論可見，中國不打算趁機逐步解結，至少不主動做寬鬆的解結工作（也許北京認為仍需要時間觀望）；相反，還擺出更多強硬姿態，讓人感到「一硬到底」才是背後的真正考慮。

最新的例子是，中國禁止4名「在涉港問題上表現惡劣」的美國人入境，包括在香港和澳門出現。此外，中國對澳洲徵收最高212%的葡萄酒「保證金」；外交部發言人趙立堅又與澳洲鬧出「改圖漫畫風波」。軍事上，習近平在中央軍委軍事訓練會議上強調，中國安全環境、軍事鬥爭態勢都發生新變化，軍隊要聚焦備戰打仗。他的話讓人感到，這主要是針對台灣和南海局勢的。還有，大陸選擇在這時候宣布，台灣師範大學前副教授施正屏因「間諜罪」被判入獄4年。

在香港問題上，政治不斷收緊，打壓行動增加，濫用法律不斷，已是路人皆見，在此不贅。據了解，其實已有不少寬鬆的建議送交內地有關方面，但後續如何？不得而知。有心人為免「見光死」，只能低調處理，但也不敢寄予過高期望。

在在顯示，北京的主要思考是「以我為主」，底牌是一硬到底，不會放過任何可以抓緊的機會，趁外國（尤其是美國）局勢未定、自顧不暇的時候，創造自己的優勢。

只講目標不講方法 有時只會事倍功半

在國際鬥爭的環境下，容或上述行動是有需要的。不過，鬥爭也要講技巧和藝術。中國現時這種粗獷的政策，對外對內也不是好事。有3點值得研究：

其一，中共相信任何事物都是在實力上過渡的；只要夠實力，又合乎自己的利益最大化，往往就忽略了副作用甚至反作用的問題。

從習近平最近不斷在國際活動上（例如第17屆中國—東盟博覽會、第12次金磚國家領導人會晤）曝光和發言中可見，只要繼續利用龐大的中國市場和經濟實力，給予外國經濟利益，就可以「雞髀打人牙骱軟」；即使對待外國的政要，也可用這種方法。

所以，中國既有「大外宣計劃」，也有「大外交計劃」，即針對外國具有影響力的政治人物，「做他們的工作」，利用他們在本國「製造內耗」，就可以分化對手的力量。基於此，圈內人已把這部分的工作視為「大統戰計劃」，即統戰範圍不局限在內地，而是全世界。當年楊潔篪進入外交界後的其中一個任務，就是負責經營與布殊家族的關係，就是一例。

但是，如果只講目標，而不講方法，有時效果只會事倍功半。就以趙立堅與澳洲的「改圖漫畫風波」為例，外國民間經常有諷刺中國的漫畫，中國民間也有很多諷刺外國的漫畫；如果停留在民間對民間的層面，也許問題不大，但趙立堅畢竟代表中國政府發言，如果主動把民間的爭吵上升到國家的層面，那就值得商榷了。

記得曾有外國漫畫家用他們的作品諷刺穆斯林，結果引起軒然大波，甚至仇殺事件。中國社會普遍不贊成這種挑釁性的行為，官方也曾暗示「不適宜製造文化爭端」。如今，趙立堅的行動也許違反了中國當年的態度。試問，這樣如何建立中國的形象？

我過去跟內地人士交流時表示，兩國之間的文鬥，重點不是要說服對方，或者在辯論中成功壓倒對方（因為這是沒有勝負標準的），而是要在爭論的過程中爭取到最多普羅大眾（包括對方的國民）的認同。但中國經常忽略了這一點。

對外鬥爭與對內寬鬆 不應混為一談

其二，對外的國際鬥爭與對內的寬鬆，其實完全是兩回事，不應該混為一談。可是，中國卻經常混在一起處理。

以香港的矛盾衝突為例，北京經常弄不清楚：到底是香港內部的管治出現違反民意的問題，才為外國提供了利用的藉口？還是外國勢力和外部勢力主動介入才導致衝突的結果？北京往往只強調後者，而不重視原來前者才是主要的原因。所以，最近王毅訪問日本時，3名日本高官都提及香港的問題，成為兩國拉近距離的障礙。

如今，從香港入手逐步創造中美之間的寬鬆氣氛的建議，看來也未能進入領導層的思考範圍，教大家如何再提意見呢？

絕不放鬆的心態 已變成病態

其三，可以寬鬆的地方不寬鬆，其實是掌權者最沒有自信的反映。

中國官方和港府經常在這些問題上暴露無遺，擔心一放鬆就會影響政權。這種絕不放鬆的心態，已變成他們的一種病態，才會出現處處謹小慎微，到處見風是雨，經常要「把一切不穩定因素扼殺於萌芽狀態」。這句話由來已久，「六四」之後流傳至今，近年來更不斷體現在行動之上。可見，這才是無法解結的難題所在。

長此下去，一硬到底的剛性壓迫，只會導致剛性斷裂。這些教訓，北京會否吸收？

作者是時事評論員