灣區投票路難行（文：劉進圖） (09:00)

弊大於利的高風險動作

建制派政黨為什麼大力鼓吹政府立法，容許居住在大灣區的香港永久居民，毋須返回香港也可參與立法會和區議會選舉投票？最明顯的政治理由就是，建制派在2019年底的區議會選舉慘敗，如果不搬出住在大灣區的數十萬愛國港人作救兵，延後了的立法會選舉再度舉行時，建制派可能再次敗選。

不過，如今延任立法會內只剩下兩名非建制議員，立法會選舉何時恢復，仍是未知之數，建制派暫時擁有完全操控立法議會、不受反對派制約的權力，政府正醞釀擴大宣誓效忠機制至全體公務員，稍後或會擴及所有公職人員，讓伴隨宣誓效忠機制而來的、霸王硬上弓的否決資格（俗稱DQ）安排，成為懸掛在所有公職人員頭上的利劍，有了這把利劍之後，還是否需要引入大灣區境外投票，政治上頗成疑問。

而且，容許大灣區港人境外投票，會引起一些難以解決的政治問題。例如，當有泛民人士報名參選，他們是否可以親身前往大灣區，在港人居住的社區進行競選拉票活動？他們的選舉單張，是否可以不受審查地送到這些內地居住的港人手上？舉行選舉論壇時，內地居住的選民可否自由觀看選舉辯論直播？一旦發生選舉違規投訴，選管會是否可以派人去內地調查取證？假如爆發賄選風波，廉署又是否可以到大灣區調查，或是要委託廣東省公安當局代查？

此外，這些在境外票站投的票，是在當地開票還是運來香港開票？候選人的代表如何親臨現場監票？當數以十萬計大灣區港人集體行使投票權，成為中外關注的新聞，內地媒體該報道還是不報道？內地居民看了港式選舉的投票盛况，若對內地的小圈子選舉安排有意見，這政治責任由誰承擔？

還有，約百萬海外香港永久居民目睹自己的投票權不被承認，若入稟法院指控政府歧視，要求容許郵寄選票，政府的答辯辭該如何撰寫？高鐵和港珠澳大橋開通後，大灣區居民只需個多小時便能直達香港，竟然還享有境外投票特權，居於內地其他省份的港人反而沒有，豈不是擺明車馬歧視居於上海和北京的港人嗎？

在想通這些問題之前，大灣區港人投票一事，還是按兵不動為宜。

作者是資深傳媒人