在防疫與開關間搖擺 只會顧此失彼（文：鄭立） (09:00)

而對內的態度卻是相反的，任何時候都想懲罰市民，限制行動，禁止這個禁止那個，拿防疫當理由，責任全部都歸咎於市民，不斷的懲罰市民。對外人講人道，對市民就講霸道，之前講得很重要的經濟理由，又全部消失了。要你關門就關門，倒閉就倒閉，一切貴客自理。

頗諷刺的是，香港之所以有疫症，都是因為隨便開關，豁免隔離，或者封關太遲。當初春季的時候，大量市民要求封關時，政府找了一大堆理由來不斷拖延。然後封關後，又對海員豁免，政府又忽然大談人道問題，對本地人長期麻木不仁的官僚，對着海員突然又變成人道主義者。

香港就不斷重複着這樣的循環：限制市民，確診數短期消退，政府就急於開關或豁免入境隔離，不久之後，疫症又再「來源不明」地爆發，政府又再一次的懲罰市民，讓整件事回到起點，就這樣折磨了整個社會一整年。

選擇就是捨棄 關鍵時刻只可兩者擇一

台灣政府的防疫政策，跟香港搖擺不定完全相反。他們一早就選擇了防疫優先，比香港早很多就封關，這是因為防疫對台灣的經濟沒影響嗎？不是。但從現况看，台灣不僅防疫比香港成功，受的經濟打擊也比香港輕，市民也不用受那麼多的限制與懲罰。

愛就是選擇，選擇就是捨棄，在這種關鍵時刻，你只可以兩者擇一。相關官員既想要經濟，又想要防疫，左右搖擺的結果，就是兩者皆無，疫症爆發兼經濟崩壞，顧此失彼，全盤皆輸。

如果是企業的老闆，不懂取捨或不斷取捨錯誤，早就玩完，不過當官不斷做錯，輸的也只是市民的血汗，這樣的人生實在是太幸福了。

作者是專欄作家