反對派消失之後：建制派的尷尬與憂慮（文：黃偉豪） (09:00)

政制發展和倒退速度同樣驚人

香港政制發展的緩慢速度和倒退的速度同樣相當驚人。在前者上，香港自1980年代展開民主化以來，1985年在立法局設立間接選舉，打破了議席全由委任產生的局面。可是，即使在《基本法》內列明，香港特別行政區的立法會及特首，最終也要由普選產生，但經歷了長達30多年既迂迴又崎嶇的民主路，而香港的主權回歸也有20多年，也從未達至終點。在民主派宣布總辭之後，香港政制更在一夜間倒退了30多年。

由於香港是實行行政主導的制度，立法會便成為了除了司法機關以外，唯一可以制衡行政權力的機關。所以，反對派在立法會內消失，必然會大大提升行政機關的效率，少了反對派的拉布，阻頭阻勢，篤眼篤鼻，施政會變得更為暢順。問題是，沒有反對派的世界，是否一個更美好的世界呢？

以上的一個問題可以分開兩個層面來分析。第一，沒有反對派的議會是否會有助達至更佳的政策決定？第二，議會內沒有反對派後，建制派，包括了政府官員和建制派的議員，是否可以有更安逸的生活，少了煩惱及困難？答案較為負面，情况未許樂觀，原因如下：

在第一個問題之上，答案最終是取決於泛民或被視為反對派、政權的眼中釘的議員，在政策制訂的過程上，是否毫無貢獻，只有破壞，沒有建設？

必定削弱反映民意功能

議員在政策制訂上的作用，主要是3方面。第一，是作為權力的制衡，監察行政機關權力，防止它權力腐化，或私相授受；第二，是為政策提升知識和意見，這包括了社會上的不同聲音和智慧，改善政策的質素；第三，是作為民意代表，反映市民，特別是自己選民及支持者的意見，確保選民的利益在整個政策制訂過程中，得到充分重視和保障，這亦有助制定後的政策成果，更容易被社會接受，可更有效快捷地落實和執行。

如今泛民主派總辭，除了兩位選擇留任的議員外，立法會內基本上已沒有了反對派，如此推算，即使我們可以假設建制派的議員和反對派的議員，同樣勤力地監察政府，是忠誠的反對派，所以可以達至第一個功能；與此同時，我們亦可認為他們也是有同等，甚至更高的智慧，為政府出謀獻策，因此在第二個功能上，只會有增無減；可是，在第三個功能上，相信較多人會認為泛民議員和建制派議員，是代表着兩批在社會上政見和價值截然不同的選民，所以，可以肯定的是泛民主派總辭、反對派在議會內的消失，必定會削弱以上議員的第三個功能。這亦可以使我們預期到，即使極大爭議的政策，如今在沒有或甚少反對派下，可以用光速通過，但換來的卻只是在政策的執行上會遇上更大的阻力，如果政府決定一意孤行，強硬執行落實的話，只會引爆更多衝突，為剛剛回復平靜不久的社會，再次添上不穩定。

鳥盡弓藏 他朝君體或也相同

在解答第二個問題上，即是「議會內沒有反對派後，建制派，包括了政府官員和建制派的議員，是否可以更舒適一點？」答案亦是負面的。

當然，無可否認，在議會內的實體環境上，缺少了泛民議員的衝擊與抗爭，會議廳頓時會變得祥和與寧靜，但在管治的層面上，政府官員及建制派議員，卻要面對不少的尷尬處境和憂慮。

首先，在最低的層次上，沒有了反對派，官員與在任議員即時成為了議會內的唯一焦點。官員和議員的一舉一動也成為了新聞熱議，若被發現偷懶瞓覺，更要公開道歉。而建制派的議員為了表明自己不是保皇黨及舉手機器，更需立即勤力議政、發言及看文件，辛苦了不少。

但更高層面的問題，才是更大的麻煩及尷尬所在。沒有了反對派的阻撓，日後有施政失誤，便要完全承擔責任，不能再輕易推在反對派身上。還有更大的憂慮，是在「兔死狐悲，鳥盡弓藏」的道理下，出現「他朝君體也相同」的結局。

走向威權政體 完全取消「4個競技場」

在比較政治的研究上，香港是屬於「有競爭性的威權政體」（competitive authoritarian regime）和一個完全的「威權政體」之間。根據兩位政治學者Steven Levitsky和Lucan Way的分析（註），「有競爭性的威權政體」和一個完全的「威權政體」的分別，是在於在選舉、議會、司法和傳媒4方面，仍有空間和自由給予民主派參與，挑戰政府的力量，成為雙方角力的競技場（arena）。但亦換句話說，逆方向思維，一個「有競爭性的威權政體」如果是正逐步走向「威權政體」的話，慢慢收窄至最後完全取消這4個競技場，便是其必然的軌迹。

要知道，「有競爭性的威權政體」之所以存在，而不被手握大權的當權者直接轉為「威權政體」，是因有其需要性和利用價值。其中作用之一，是為政權在西方國家眼中增強合法地位，而今日香港不少建制派政黨，也是為了打選戰，在選舉中制衡民主派而建立。

使人感到分外憂心的是，在近一年的急劇變化及轉壞的政治形勢下，香港已由一個「有競爭性的威權政體」轉向完全的「威權政體」的方向，踏出了不少步，如立法會的選舉被延遲、傳媒的採訪自由不斷被收窄、有記者因為新聞採訪被捕，及再有泛民議員被DQ（取消資格），因而觸發總辭。如此走下去，不難想像有朝一日議會只有委任議員，甚至整個被取消。

所以，如果我是建制派的話，我會很期待反對派或泛民盡快重返立法會。

註：Levitsky, Steven, & Way, Lucan. （2002） "Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism". Journal of Democracy, Volume 13, Number 2, pp. 51-65.

作者是中文大學政治與行政學系副教授