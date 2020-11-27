香港的希望就是整頓通識科？（文：曾志豪） (09:00)

今時今日香港的形勢，還能靠香港的施政報告，改變命運、帶來希望？看看台下睡倒了一批官員，或者專心落柯打買蟹者，就知一二。

這些睡着走神的官員，在習近平深圳講話時也有出席，他們當時聚精匯神做筆記，沒有任何一個敢閉目，更遑論玩手機買賣。

但為什麼這批官員面對林鄭的施政宣講，卻如此散漫？因為這些本地官員都知道，要敬畏的是習大大，掌握自己官運命途的人是習大大，而不是名義上的上司林鄭特首。第二，不單自己的仕途，其實香港的前途，也不在香港官員手上，全在北京手上。

例如北京一個決定，《國安法》便在香港實施，香港人完全無置喙餘地。例如北京一個決定，香港的立法會選舉便推遲一年，某些議員過渡了，然後又被DQ了。每一個影響香港命運的重要決定，決定權都不在香港手上！

學懂獨立批判思考 就成了「異化」

所以施政報告封面什麼顏色零重要，北京領導人每一天有什麼臉色，才是關鍵。推遲了的施政報告，最大的「希望」，便是整頓年輕人。通識科成為開刀對象，美其名要解決這個科目「異化」的問題，實際大家明白，這個「異」是「異議」的「異」，學生在通識科學懂了獨立思考、批判思考，不可能凡事都和中央保持一致，於是就成為了「異化」。而政府解決方法是：降低通識科考試比重、要求使用教育局的統一教科書，如果學校堅持自行提供教材，要先送檢。這不是擺明要審查腦袋？

消息又指，以後通識科只會教授已知的、沒有爭議的內容，例如「中國第一位太空人是誰」。嗚呼哀哉，通識的重點是「思考」，而不是要訓練學生成為記誦資料的「維基百科」。又強制學生要回內地交流，又要大力推廣青年到大灣區發展。是的，林鄭告訴你，離開香港，才有希望。

作者是傳媒工作者