香港為什麼難有中間派？（文：林朝暉） (09:00)

中間派社群？共同利益？金主？

第一，綜觀世界不少所謂的第三路線、中間政黨，他們其實都有特定的政治、經濟階層群體，中間政黨所要取悅，以至換取支持的主要是左、右翼政黨以外的選民。這批選民往往在平等與自由、革新與保守的價值當中尋求「混合物」。中間政黨便成為了重要的政策平衡器，扮演「中間落墨」的角色。

香港情况比較特殊。在香港政治語境討論的中間派，往往的站位差異不在經濟與分配，而是在「對特區政府態度」、「對一國兩制立場」，以至「對中央的態度」。說得直白一點，政黨為自己票源所屬的階層和群體、金主爭取利益。建制派在親政府和親中央的過程中撈盡好處，成為體制內的既得利益者，這也是他們不斷不理對錯，為政府政策保駕護航的最大動機。反過來，泛民主派以「監察政府」自居，單靠「反對／批評」就可以吃便宜政治飯，從來不需要深思完整政策和反建議。

這帶來一個弔詭的情况是，香港中間派的支持群體是誰？金主又能是誰？誰會在一時支持、一時反對政府的政策中獲利？誰又能與中央關係「又傾又砌」的過程中獲益？上述幾個問題反映了香港中間政黨極難尋得金主及支持群體。於是，我們可以看見近年所有所謂的中間勢力，十分依賴自身的財力（如王維基），或靠知名度來維持人氣及支持度（如「3JT」）。政治選舉在沒有明確支持群體、沒有金主的支持下，選舉工程根本無法展開，對施政產生影響幾近無可能。

在沒有立法會議席的情况下，中間派的政治人才缺乏從政經歷，根本難以成長。結果是，每個所謂的「中間勢力」政黨，到頭來更像是個「中產專業論政」組織，成員整日奢想被政府委以重任。然而問題是，缺乏政治歷練的人才，即使能夠進入政府問責團隊也頂多是個政治花瓶，難有解決問題的能力和魄力。

第二，香港中間派一直缺少一套論述，或所謂一套在道德上合法合理的說辭，來說明他們從政或尋求執政的初心。光說主張「溝通」與「理性」，這些都算不上什麼論述。自由黨曾經有一段短暫的時光，勉強可充作是香港的中間政黨。一方面，港英年代立法局的選舉制度讓他們在回歸初年有一些政治本錢及遺產；另一方面，黨內也有一批有分量的政治明星可以充撐場面。然而，自由黨在缺乏治港綱領及參政論述的情况下，同樣逃不過萎縮的結局。

有識之士很快成既得利益者

可幸的是，香港不少有識之士都曾經寫道，香港不需要中間派，而是需要改革派。當中的內容少不了對香港現有政治經濟制度的批評，提出要有「範式轉移」式的大規模改革。改革內容圍繞着如何去建立公平正義的香港，具體內容包括改革落後的社福制度，改革狹窄的稅基、容易造成官商勾結的公務員退休漏洞、僵化的土地政策、造成碎片化議會的選舉制度、缺乏實權的地方行政管理制度，以至醫療和教育改革。然而，上面種種內容，哪一條不能由建制、泛民提出？

另一個弔詭的問題是，凡是香港此類的有識之士，他們都具備較高的覺悟和理解能力，對政治局勢有所醒覺，擁有相當的分析能力。他們在香港的資本主義市場制度中獲得相當的政治及經濟位置，成為高端中產並不困難。他們很快也會成為政治經濟制度的既得利益者，一同吃盡制度紅利。即使不同流合污，他們也缺少個人動機誘因帶領社會走上改革道路。長此下去，個人包袱愈來愈多，他們也再難對整個制度動手、走入群眾來搞個翻天覆地的改革，改革遺憾地成了「得閒再講」，方案也束之高閣。

從早年的「三十會」，到後來的「民主思路」，中間派人來人往，時代不同但結果相似。回歸廿多年，「中間派即改革派」的說法經常被搬到公共討論中，但香港的整個中間陣營論述始終沒有長時間的沉澱。政治取信於群眾，是需要時間考驗，更重要是當中缺少了一批真正的「政治企業家」（Political Entrepreneurs）。

很取決與中央及政府的持續互動

香港中間派很難形成的第三個難點是，中間派的行動及改革理念實踐太取決於與北京當局的互動。

正如第二點提到的改革論述——尋求公平正義的香港，這一論述其實不論是建制，還是泛民政黨都可以提出，幾近沒有一個單一議題是中間派可以獨佔。香港當前的政治經濟框架在《基本法》立法時被急凍：當年為了維護人心，定格了央港關係與政治經濟結構，也讓既得利益50年不變。

我們必須承認一個事實是，中間派要在「一國兩制」下的香港進行一個大規模的改革，一個超脫於既得利益集團，一個超出建制、泛民陣營推動的改革，也只有中央政府默許首肯和支持下方能推動。沒有中央政府的背書和信任，改革根本不可能順利完成。中間派要取信於中央以推動改革，自身要有一定的「底線思維」，要自覺與外國勢力保持距離，維護國家安全始終是中央治港的最大關切。

問題是中央對港部門憑什麼相信所謂的「中間派」？尤其在現時整個內地政治風氣講究「政治正確」、「大局意識」，明顯不能只考慮滿足香港政治現實。中間勢力的游刃有餘、與狼共舞、模糊不清的路線立場，自然不合主流政治風氣。在當前中美新冷戰的格局下，香港問題變得尤為複雜，對港部門及主事領導也不敢隨便捲入這蹚渾水，替任何勢力背書。改革只能等待最高層拍板定案，由上而下推動。

再者，中間派的行動方式既要主張「持續溝通」，又要維持「群眾運動」。這種與特區政府時遠時近的行動方式，對政府政策「是其是，非其非」的立場，恐怕只會造成對「政府—建制—泛民」三面不是人，尤其當中間派抨擊與中央保持暢順溝通的建制派，必然會受到建制派的相應反噬。

中間派的成敗取決於中央及特區政府的度量與包容。倘若中央政府與中間勢力能夠創造多次有效的「持續溝通」，有持續有效的成果產出，方能讓社會相信中間的理性陣營有所作用。同時，中央又要有足夠度量，默許中間派毋須缺席如「六四集會」般這種香港政治的「大時大節」，方能讓中間派長期取信於港人。光是上述種種操作上、互動上的難點，已經讓政治人才對參與中間派望而卻步。

理想很豐滿，現實很骨感。在撕裂的香港政治中，每個人也希望自稱是中間派，不被標籤，也毋須站邊歸隊，掩飾自己的利益與傾向的立場。然而，我們不能否認的是，如果我們連中間派存在所需的政治經濟脈絡也解不通、說不清，中間派又怎樣去取信港人？

始終，參政需要理想，更需要群眾。

作者是「為正策士」理事、北京港澳學人研究中心理事