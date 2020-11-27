「忠誠反對派」只是一個爛透的笑話（文：葉健民） (09:00)

表示忠誠只能是徹底放棄思考

最可笑的，是竟然在香港民主進程全面倒退之際，還有人厚顏無恥地提出所謂「忠誠反對派」概念，試圖為政權辯護背書。這個提法，背後的意思是只要你循規蹈矩信奉中央，願意聽從黨國指示，不要惹事生非，泛民依然可以在議會生存。言下之意，誰人被逐完全是因觸犯紅線咎由自取，錯不在中央。問題是何謂「忠誠」？反對港獨、不要危害國家安全，看似天經地義。關鍵在於，怎樣才算觸犯了這些禁忌？涉事人可有公平申辯機會？假如學者一句「香港是屬於世界」，也可以被目不識丁的建制嘍囉、黨媒機器去全面開火大做文章，上綱上線批評為分裂國家之說，又或者連支聯會這種「大中華膠」也可以被打成有違一國原則，可見這些所謂禁區紅線根本全無準則，龍門隨意移動，那又叫人如何配合國家？4名新近被DQ的議員，由選舉主任自把自為判定為不信奉一國原則，人大照單全收，再由行政長官手起刀落，整個過程法庭沒有參與，當事人由始至終從無合理抗辯機會，又道理何在？所謂底線，表面看來義正辭嚴，但實質任由當權者憑空想像羅織罪名。所以，表示忠誠的唯一辦法，說到底就只能是徹底放棄思考，全面配合指揮。

奴才學棍只講向黨國效忠，我們卻強調必須忠於由人大按國家《憲法》制定的《基本法》。基本法明言立法會有各種監察政府的權力，包括質詢提問、反對議案、修訂法例，甚至否決《財政預算案》，也表明所有決策程序需依法進行，必須符合議會議事常規安排，倒如有足夠的出席人數和充分的討論時間。議員在行使基本法賦予的權力時，會否為行政當局帶來不便，有沒有令官員不爽，都不應是考慮因素，更沒有責任去令特首感覺「興奮」。假如議員無法運用這些法定權力，又或者會隨時因此被打為危害國家安全、挑戰一國原則的叛逆分子，動輒喪失議員資格，在這種情况下又何以監督政府？怎樣發揮立法會應有的作用？只能事事配合政府的，又怎樣算得上是反對派？只可忠誠，不能反對，就是建制派「忠誠反對派」的意思。

「中國製造」政治花瓶料將全面上市

反對派全面離場，不願意擔當這個所謂「忠誠反對派」的角色，但高度自治這台戲在中央正式宣布腰斬之前，依然還是要演下去。比較頭痛的，是怎樣在立法會缺乏民主派情况下去製造一些罐頭式的異見聲音，保持一點民主點綴。有建制派揚言自己會一如以往大力鞭韃政府施政，決不會只是個橡皮圖章。但這個劇本實在太爛，市民也不會相信這班一直不理民意堅決為政府保駕護航，甚至連《逃犯條例》修訂如斯惡法也可以照單全收、過去兩年全力自閹努力削弱立法會監察功能的保皇黨，會忽然今是昨非大徹大悟。更有可能的情况，是由一班看似政治中立、沒有明顯政治聯繫、具專業背景、略有知名度的政壇新秀去扮演這個角色。所以，未來日子大家要特別提防這些熱中政治、開口埋口理性持平、經常月旦時事但對社會爭議又從不堅定表態、有能力寫出二三千字但又令人看不出立場取態的所謂才俊。這些人能力不見得很高，大概就如容海恩鄭泳舜的水平，但勝在賣相不俗聽教聽話，共通之處是上位心切，立場原則只是個包裝，一切可買可賣。對於政治投機分子，西環從來就需求甚殷。可以預見，「中國製造」的政治花瓶，快將全面上市。所謂「忠誠反對派」，大概就是這種貨色。

反對派未來參選否 仍要從長計議

但即使「忠誠反對派」只是一個笑話，又是否代表我們要全面放棄議會路線？現實的情况是，假如2021年真的可以有第7屆立法會選舉，反對派也實在很難自圓其說去再度參戰。因為此刻集體離場，決定是建基於議會已經無法發揮作用的判斷上。所以，除非一年之後中央對港政策忽然有根本性的調整，出現一個和風大逆轉，否則反對派也很難有一個合理說法，去說服支持者自己為何再次參選。另外，今次集體離場的19名議員，亦大有可能因此會被視為並非全心信奉基本法和支持一國兩制，能否再次參選亦存在極大疑問。而從以往案例來看，中央要打擊的不單是個人，針對的也是背後的團體，其他所屬同一政黨略具頭面的人是否也會受牽連而喪失參選資格，可能性也是存在的。換言之，各個政黨要找到合適人選去參選，也是一個難題。

強權之下，法理不彰，議會確實難有作為。但我認為，反對派未來應否參選，仍然要從長計議，不要輕率決定。我們不要做「忠誠反對派」，但還有一個很重要的理由去考慮應否參選，就是參選有機會令殘害香港的建制派議員為自己的惡行付出代價。參選目的，就是要終結這些人的政治生涯。建制派表面團結，但實質各懷鬼胎，每個人考慮只是個人好處，首要目的是保住議席。他們明白在建制圈中，每個人都是可以被取代的。假如一旦被視為沒有太大作用，就會馬上被無情唾棄，不一定會有翻身機會。回顧多年以來，保皇黨無數議員敗選後，不少便從此消失。喪失了議席和在主子眼中的價值，更重要的是附帶的榮華富貴和特權地位也會一併受損，對這些終生唯權唯上眷戀名位的人來說，絕對是一個沉重打擊。同時，假如我們在下一次選戰全體缺席，也等同於把選舉期間的話語權拱手相讓予建制派，任由他們把7．21說成是「泛民議員帶黑暴入元朗搞事」、「《國安法》是民心所向合情合理」、「DQ議員是有利香港」等道理顛倒的說法主導輿論，容許他們在各種選舉文宣肆無忌憚再次傷害我們的心靈。更何况，反抗運動要生存，既要保存實力，也要保持經常性動員，令大家有奮鬥目標，心懷希望。參與選舉就是以戰養戰，為大家的熱情和能量提供一個出口，可以再堂堂正正向社會宣示自己的視野。

我們此刻也許無法扭轉頹勢，但贏不了戰爭也至少要努力爭取幾場戰役的勝利。參選重點不在於可取得議席多少，勝出之後可以做什麼也是後話。但可以對歪理迎頭痛擊的機會，我們絕對不能輕易放棄。每一個建制派議員下馬，就是正義得以伸張的美好時刻。

在暗無天日的日子裏，我們實在很需要尋回一點勝利的感覺。

作者是政治學者