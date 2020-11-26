通識科改革 要盡快交代細節（文：梁美芬） (09:00)

香港經歷過去一年的反修例騷亂，大批青少年學生參與其中，被捕者有四成是學生，更有近2000名是中小學學生，揭示香港的教育和青年政策出了很大問題，通識教育科也成為了眾矢之的。由課程範圍、考核方式、師資以至教材都千瘡百孔，令一小撮別有用心的老師能利用漏洞煽動仇恨、反國家反社會情緒，散播港獨、辱警言論思維等內容，令年輕人不接受一國兩制，連法治都拋諸腦後。

一直以來，教育局沒有就通識教科書建立有效的審查機制，導致教科書內容陷入無監管狀態。2014年違法佔中事件以及去年反修例引發的騷亂均顯示，一眾年輕人對歪理毫無防禦力，證明通識科推行以來不但未能發揮作用，反而為別有用心的人提供機會，灌輸錯誤知識給年輕人。筆者一直提倡通識科應取消「必修必考、入大學必計分」的強迫性學習，減少課時，教材應為官方認可的教科書及以成熟案例作為教學指引，並為通識科教師增設內地研習班，提供國情教育，才能以正面資訊教好下一代。為提高老師對一國兩制、《憲法》及《基本法》以至法治的認識，教育局應派員到各中小學及大專院校監學，以便提供協助及督導教學內容。

香港今時今日的教育狀况非一日之寒，回歸前由英國人管治，是非政治化的教育；回歸後港人治港，實行高大空、放任式教育，其中以通識科為首，兩者也欠缺教育愛國情懷、國家意識及道德。為糾正現時社會滲透的歪理，必須防止不及格的「黑暴黃師」繼續任教。監管，督導，為社會把關，確保老師的教學質素、操守及品格，是教育局不可推卸的責任！

作者是經民聯副主席、立法會議員