抗爭的韌力（上）（文：戴耀廷） (09:00)

韌力可理解為準備好面對破壞力量來到、承受壓力及衝擊後可以恢復過來，及應對破壞與衝擊後變得更強的能力。也是說，韌力必然會經歷失敗的感受，就是打擊臨到的那刻。韌力包含了在這刻來臨前已做好的準備、在承受打擊時的反應，及在打擊後的回彈。

抗爭要有韌力是理所當然。抗爭要爭取社會變革，達至公義，當權者及既得利益者在體制內外盤根錯節，抗爭運動很難在很短時間內達成目標。他們力量強橫，必會大力打壓抗爭。因此，抗爭者必承受傷害，抗爭運動得面對挫敗。若缺乏韌力，在受到打擊就一倒不起，或在一段時間也未能恢復過來，抗爭就會失敗。

如抗爭未能掌握韌力的要訣，即使能復元，但不能利用這經歷變得更強，也難以突破專制統治。變強不能一蹴而就，往往會經過多輪「打擊—受傷—復元—變強」的循環，抗爭力量才能最終超越與當權者之間的差距，突破舊制，達成公義的變革。沒有韌力，抗爭是不可能成功。

抗爭的韌力，是抗爭者個人在心理層面的能力，亦是抗爭運動在組織層面的能力。個人化的韌力，建基於樂觀的心態，能積極及正面地去看所受到的打擊。從我個人的經驗看，樂觀的心態包含以下幾方面：

半杯水

大家都熟知的比喻，在看到半杯水時，樂觀者會感謝自己已有半杯水，悲觀者會感傷自己只有半杯水。具有韌力的樂觀者其實也看到那未滿的半杯，只是不會為此而感傷。他們會檢討為何還有半杯未滿，想方法以已有的半杯，善用跟着的時間去把餘下的半杯也填滿，而不會浪費時間於懊惱過去的錯失，致未能把杯填滿。

還有一口氣

很多人以為樂觀者在評估將會受到的打擊所造成的傷害時，會傾向把程度看為比較輕微。事實卻不是這樣，他們預備會承受較嚴重的傷害，故當真實受到打擊時，直接感受的傷害反不及想像中那麼差。其實，人只要還有一口氣在，情况就不是最差。

不是說所受打擊的傷害不痛，而是這會較易製造出心理上的空間，讓人可更快回復積極的意識，想方法減低受傷的程度，應對攻擊免受進一步傷害，及盡快治療已受的傷害。這樣，人就能在打擊後快一點恢復過來。

逼出潛能

人的潛能往往要在極大壓力下才能引爆出來。樂觀者明白這道理，也懂得利用這道理，把打擊和失敗的經驗，看為一個把自己潛能逼出來的機會。因此，在被打擊的時候，在回過氣來之後，他會檢視有什麼弱點使自己被擊倒，並察看裏面有什麼可以強化，能把弱點堵塞，並能在下一次打擊來到之時預先防範，甚至利用攻擊者的錯誤判斷，出其不意地反擊。若再次被擊倒，樂觀者可發現更多隱而未現的弱點，對症下藥去使自己變得更強，直至成功的一天。

絕處逢生

能幫助受打擊的人捱過黑暗日子的，是他相信絕處必能逢生。或許在他所能掌握的所有資訊，絕大部分都是負面的，但只要還有微細的可能性，樂觀者也會捉住，作為繼續前行的依據。有人會覺得樂觀者愚蠢或是自欺欺人，但事實是所有人都只是依據他所能掌握的資訊去判斷事態發展會向好還是向壞，但沒有人能全面掌握事情發展的全部資訊，故必還有很多影響事態發展的因素是人當刻所不能掌握的。

事態發展最終是向好還是向壞，在沒人能掌握全面資訊及準確預視未來下，其實好壞都是五五之數。因此，即使絕大部分資訊都指向壞的方向，只要有一點點資訊能指向好的方向，樂觀者仍可依此為據，相信事態還是有向好發展的機會。其實當爭取公義的人能把觀察的時間軸拉長一點、遠一些，就不難在歷史長河中，發現得到一些指向好的方向的路標。

在受到打擊之時，無論人相信事態會向壞或是向好走，艱難日子還是要過。因此，在受打擊之時，能相信事態發展總會有向好的可能，起碼令人更容易捱過這段黑暗的日子。這也讓人有更多空間去尋索及找得到那些可令事態向好的因素，當契機臨到之時，會更有把握抓得住。

超越自我

人若能明白自己的局限，每一個人都有弱點，也是說每一個人都有改善的空間。這樣，抗爭者可以有更大的靈活度，在被打擊倒下後，能再次站起來，並可以用這失敗的經驗使自己變得更強。

在抗爭中難免會受傷害，若只數算自己的得失，抗爭者很容易會感到失望失落。但如把眼光放在個人以外，抗爭行動即使令自己受傷，若能為抗爭運動帶來裨益，能令社會的不公義減少一些，個人的犧牲就不會白費。

抗爭要成功，要走過很長的路，若人能接受不一定要自己見到成功的那天，只要相信所付出的努力是會帶來最終的成功，功成不一定有我，就更容易在非常艱難的時候，仍可堅持下去。抗爭者所重視的，不是短暫和個人的成敗，而是整場運動長期的成果。

但要能在以上幾方面超越自我，人還得明白，不單他自己，是所有人都沒有能力掌控一切，包括了看來是非常強大的當權者。若相信掌管歷史的另有超越人的超然力量，在面對眼前似是非常堅固的專制統治，人也不會退卻，因知道在那超然的力量面前，當權者無論力量多強橫，一樣也是撼動得到的。

作者是法治教育工作者