應否對現今房屋問題存有期望？（文：本土研究社） (09:00)

由去年《施政報告》聲言動用《收回土地條例》、視房屋問題為「深層次矛盾」，種種迹象顯示，政府對解決房屋問題的態度已經靜悄悄地出現180度轉向，不再視為重中之重，更甚至充當成鞏固權力的玩柄。

多年諸事繁雜，就此理清林鄭政府上任以來各項房屋施政。

綠置居滯銷 延長公屋輪候時間

公屋：上任提出「公屋封頂論」即表露心迹，以「置業階梯」之名恆常化綠置居出售公屋政策，逐步轉移公屋單位供應「只賣不租」，目標是將三分之一公屋單位由租轉售。但過去一年綠置居銷情慘淡，單位滯銷已經直接延長公屋輪候時間。

居屋定價有史以來最貴

居屋：改變了居屋定價方式，並經常以此作為房屋功績。事實上，2020年位於九龍或新界的新居屋，中位數入息的家庭分別需「不吃不喝」10年或7年才可負擔（見圖），所謂可負擔的定價只是供樓住戶剛好「頂得順」的臨界，亦是有史以來最貴。

首置：今年中批出的安達臣道私人參建「首置樓」項目，單位定價由原來市建局馬頭圍先導計劃的六二折提高至市價八折（註1）；今年正式宣告廢除如康山花園的「私人參建居屋」等房屋成本更相宜的發展模式。

放寬房託投資限制 私樓租戶繼續水深火熱

私樓：2019年底，最高八成按揭保險的最高金額由樓價600萬元放寬至1000萬元，有為樓市助燃之效；上月正式宣布「一手樓空置稅」壽終正寢，變相鼓勵大地產商控制單位供應，以後政府賣多少地也無法解決樓價問題。

成立劏房租管研究小組，找劏房業主做委員，今年施政報告還研究進一步放寬如領展的房屋信託基金（REITs）投資限制，亦能預視私樓租戶會繼續水深火熱。

小蠔灣變五五比 閒置地繼續拖延

供應：雖然曾將公私營房屋比例由六四改變為七三，公營房屋的供應目標由每年28,000間增加至31,500間，但未來5年公營房屋落成量預料只有每年20,260間（註2），與目標相差三成半。

最新公布明日大嶼橋頭堡——小蠔灣——原本承諾公私營房屋七三比，亦整塊30公頃送予港鐵清一色起資助出售房屋（包括：首置）、私樓，並將兩者比例下調至五五比，然後則依賴地產商借地建過渡性房屋，明日大嶼畫餅充飢，眼前各種閒置官地、棕地、丁地繼續拖延，甚至轉去賣地為未來大型基建預先填氹。

失卻制衡利益糾纏的政府 怎帶來改變？

在香港，房屋並不被當作是必然的基本權利，在林鄭置業主導的意識形態下，任何房屋也成為可以出賣的商品。而政策推進的動力，一直靠的是民情的壓力、形勢的轉變與執政者的慈善。說實話，今天從任何方面，都看不到一個失卻制衡、利益糾纏、自說自話的政府，有什麼基礎與條件會為香港市民帶來實質改變。

註1：新聞公報：觀塘安達臣道「港人首次置業」先導項目，bit.ly/33bQKAg

註2：運輸及房屋局：公營房屋預測建屋量，bit.ly/2UZnet1