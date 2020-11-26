迷途前行 難燃希望（文：何喜華） (09:00)

欠提振經濟良方 灣區概念欠實質政策

本港社會問題，既有眼前短期困難，亦有長遠結構性的矛盾。

短因方面，反修例及疫症兩役，已對本港經濟及民生造成全方位打擊，最新失業率高達6.4%，是過去10多年來新高，連同就業不足人口，約半百萬勞工遇就業困境，中港兩地尚未恢復全面通關、第四波疫症爆發，經濟短期內難見曙光；再者，政府早已表示第二輪保就業計劃後不會再有第三輪，各方望穿秋水，寄望報告能提出其他就業支援，卻不見任何重建經濟良方，怎不教身處水深火熱的市民失望和無助？

報告提出中央人民政府同意涉及粵港澳大灣區發展的各項政策措施，可惜措施均側重金融活動、專業服務和創科產業的領域，大多側重高薪或專業人士，未有照顧各行各業，無助本港多元經濟發展，基層亦無從受惠。融入大灣區概念雖好，卻未有轉化為實質政策讓市民分享成果，予人離地之感。

公營房屋仍不足 過渡房屋未納長策

除了短期問題，現時主管港澳事務的國務院副總理韓正，亦多番重申香港需要解決住房、教育、收入差距擴大等3項深層次矛盾。在房屋方面，特首在報告中感嘆安居對市民實在太重要，在施政報告中表示已全數覓得興建31.6萬個公營房屋單位的330公頃土地，滿足未來10年（2021/22至2030/31年度）約30.1萬個公營房屋單位的需求。惟各幅土地能否順利開發仍屬未知之數，包括可能面對地區人士反對和法律挑戰，乃至冗長的發展土地程序，均會延誤建屋進度。再者，2019年《長遠房屋策略》的需求估算，忽略新增家庭因經濟原因而未能搬出自住的問題，此等被壓抑的新增需求，同樣應納入需求中。

此外，未來10年逾30萬個公營房屋的單位，亦非每年平均供應3萬個單位。2020/21至2024/25年度新落成的公營房屋僅為10.1萬個單位，年均供應量僅2萬個，當中還未扣除資助房屋單位。由於中期房屋供應仍不足，因應輪候公屋時間屢創新高，當局應將過渡房屋納入長遠房屋策略的10年規劃期，並將3年提供1.5萬個過渡房屋單位的目標進一步調升，以滿足公營房屋供應充足前的住屋需求。

另方面，2018年施政報告更提及研究鼓勵私人工廈業主將物業改作過渡房屋，但過去兩年仍未有任何成功落實的案例，當局應積極研究如何再拆牆鬆綁，增加工廈業主發展過渡房屋的誘因。此外，為長時間輪候公屋的家庭推行的現金津貼試行計劃，卻未有包括非長者單身人士的公屋申請人，當局應放寬申請資格，讓輪候公屋滿3年或5年的單身人士受惠。

貧富差距未處理 貧者看不到遠景

收入分配問題屬另一深層矛盾。本港貧富懸殊嚴重，量度貧富差距的堅尼系數處半世紀以來最高水平，但經濟發展二元化，財富再分配機制依舊不變，只為最貧困人士提供綜援安全網，以及為低收入戶提供在職津貼，就算近月因疫症出現嚴重失業問題，當局仍只強調創造就業、完善培訓，隻字未有提及失業援助金，漠視因不符資格或社會標籤而無領綜援的失業勞工困境。報告無觸及貧富差距矛盾，無建議完善財富再分配機制縮窄兩者差距，草根階層胼手胝足，完全看不到未來及遠景。

欠良策增醫護人手 社福服務欠規劃

就算是與大眾息息相關的醫療和社會福利方面，報告亦未見有創新思維。施政報告強調過去3年社福及醫療開支大幅增長，但增加資源並不代表有效回應社會需要。舉例來說，安老院舍及社區照顧服務的輪候時間多年來不斷延長，每年更有數千名長者在輪候資助院舍期間離世，但至今當局未有就長遠福利需求作出規劃，早年提及撥款200億元購置私人物業作社福用途，亦可能需時才見成效。醫療服務方面，施政報告只列出微調現行各項服務計劃的建議，包括：地區康健中心、長者牙科服務資助、就照顧者政策展開研究等，對於人口老化下急增的醫療服務需求，卻未有提出新的建議。根據當局估算，單是醫生人手於2025年便缺少755名，2030年「更進一步」缺少至1000名，其他醫療專業人手亦然。然而，施政報告卻無任何增加醫護人手建議，恐導致服務持續短缺、輪候時間不斷延長。

特首在報告結語自我勉勵，深信艱難日子總會過去，風雨後定會再見彩虹。報告未有任何新舉措，眼前失業的仍為找工作而徬徨、輪候公屋的仍要蝸居狹小劏房、低收入的仍看不到脫貧之日、等候治療和院舍的又擔心病情加重甚或輪候中離世……百姓身處風雨飄搖之際，恐怕做夢也難見彩虹。

作者是香港社區組織協會主任