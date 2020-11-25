建制派自此何去何從（文：楊云） (09:00)

做好「建設派」的角色更重要

首先，建制派自此不是「保皇黨」，但也不是「忠誠反對派」。在DQ決定後，絕大多數「泛民人士」隨之「總辭」。泛民出走，令議會出現「反對派」真空的情况，於是有人討論剩下的「建制派」是否應該補位，充當一直存在於概念之中的「忠誠反對派」。在香港，「忠誠反對派」一詞可追溯至2015年時任港澳辦副主任馮巍與民主黨高層會面後，由全國港澳研究會副會長劉兆佳教授提出「忠誠反對派」的概念。由此可見，「忠誠反對派」是為某類泛民（尤其是民主黨）而設的位置，並不宜建制派。與其猶豫是否要轉型做「反對派」，建制派不如專注做好其由去年提出的「建設派」的角色，這更重要。建制派要趁此時機擺脫過去「保皇」的污名，讓市民看出「建設派」與「建制派」的實際分別。

再者，建制派自此難以「跨階層」來定位，且要開拓新的「政治裂隙」。未來一至兩年的選舉，政治生態會出現關鍵轉變。「代議士」的基本核心問題就是Principal-agent problem，市民要透過選舉，選出代表自己議政、參政的議員。在去年的區議會選舉中，泛民得票約160萬，如果泛民未來不再參選，市民要如何替換agent？在政治領域中，有沒有其他選擇？這涉及到「政治裂隙」的問題。

階層的問題會更重要

「政治裂隙」是一個選舉政治的概念，簡言之就是界別不同政治陣營的最主要準則，有選舉政治，就有「政治裂隙」，以讓選民更容易去作出投票決定。香港過去的「政治裂隙」集中在政治議題（以「對中央政府的態度」為主），並將參選人劃分為「建制」、「泛民」兩大陣營，而「泛民」內部近期更再以抗爭路線分為「傳統泛民」與「本土抗爭」兩派。「政治裂隙」有一個形象化的含義，即是在裂隙一邊的選民，比較難轉移去另一邊。但是，人大常委會的DQ決定及相關機制，幾乎等於直接把這個「政治裂隙」填平。

然而，選舉猶在，裂隙無可避免，如何構建新的「政治裂隙」，建制需要採取主導權，由政治議題轉為經濟社會議題。在這樣的判斷下，建制中的不同政團（尤其過去一些以「跨階層」為定位的）要有更清晰的階層及團體定位，即其是代表怎樣的階層，其又是否能有效代表階層的利益。在新的「政治裂隙」下，哪一個政團更能代表階層的問題會更重要，如工聯會對上工黨，是否更能代表「工人利益」的問題將會更明顯。這種轉變，也更有利建制政團各自的論述建立及人才培養。

最後，也是最重要的一點，就是建制自此再無「藉口」。近年，議會政治劣質化，其中一個原因是議會以政治鬥爭為目標，以拉布為手段，以政治議題騎劫民生議題，這也是建制派將香港近年的發展不濟所歸因的問題之一。然而，現實中的政治因素複雜，往往難以印證責任何在，而同時泛民一方也傾力把責任推向建制。在DQ機制下，沒有「反中亂港」分子的立法會，會呈現一種類近Natural experiment的設定，接下來香港發展如何，建制派基本上要負很大的責任。在去年的選舉中，建制派在極度不利的政治氣氛下，仍取得約120萬票，估計這些建制派的支持者大多真心認同過去的「泛民搞事論」，對「重光」後的議會，甚有期望，建制派也有責任不要令支持者失望。

以行動反駁「立會淪為人大」說

人大常委會的決定，奠下了「愛國者治港」的政制基礎。反對派喜以「立會淪為人大」作為主論調，建制派要做的是以行動作為最有力的反駁，而不是對「人大」的類比顧左右而言他。中央政府提倡「制度自信」，2017年時任全國人大常委會委員長張德江在「人大制度理論和實踐創新成果交流研討會」上就強調「堅定人民代表大會制度自信」。中央的「制度自信」不是政治口號，而是用實力實績去證明，緊跟中央路線的建制有沒有同樣的自信與實力？「愛國者治港」原則之下的議會選舉是否有意義的選舉？這是一個實證問題，相信目前全港約450萬選民會給予建制派時間及機會，並拭目以待。

作者是香港青年時事評論員協會成員