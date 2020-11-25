司法改革的理由（文：烈顯倫） (09:00)

當香港還在大英帝國管治之下的時候，英語是政府通用語言，因此，普通法自然與香港的管治體系十分契合，即使當時大部分香港人口都是說中文。

當時的法院判決更為簡明聚焦，因此非常容易翻譯成中文。因此，普通法在當時的香港社會運行良好，這也賦予了香港多重優勢，使其成功地從工業中心轉型為國際金融中心。

本地高級別法院誤入歧途

到了1997年7月1日，香港重回中國，並在「一國兩制」體系下進行自治，中文也是本地的官方語言。這一變化是一種根本性變化。幾年之內，中文已經日益成為香港政府的主要工作語言。那麼，香港的普通法是如何適應這種變化的呢？答案就是：幾乎沒有。

本地的高級別法院並沒有引領普通法適應「一國兩制」原則，而是誤入歧途：盲目固守一些難以理解、生搬硬套的道德概念和法律技術，並以此落實人權保護。但是很多這一類人權概念都已經不適應香港的現狀。這一現象在公法領域尤為明顯。而恰恰是在這個領域，法院本來最應該對「一國兩制」概念保持高度敏感，因為在很多情况下，公法問題會觸及香港與內地的關係。

長期以來，香港律師被允許（實際上是被鼓勵）對《基本法》敷衍了事。但是普通人並沒有看清這一點，也沒有意識到這一做法對法治的傷害。他們敬畏於這套體制的神秘感，就如同中世紀歐洲農民面對用拉丁語念誦的祈禱詞一樣。他們還沒有認識到，這套充滿假髮長袍、鞠躬作揖等繁文縟節的浮誇體制，實際上正在侵蝕香港的法治。

北京正強化一國兩制體系

歷史表明，北京在全球事務上有長遠眼光。

就目前情况看，中央政府會引導香港駛向何方？最近的情况清楚顯示北京正在強化「一國兩制」體系。這其中必然包括普通法的長期延續問題（包括2047年之後）。

中央政府從未偏離過這條道路：這是個顯而易見的事實，但法院卻並沒有真正領會。

「一國兩制」是一個有生命的概念，完全可以進行精細入微的調適，從而做到與時俱進。

作者是終審法院前常任法官