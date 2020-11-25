「清零」的路線之爭（文：陳景祥） (09:00)

疫情沒完沒了，一波過後，以為情况已經受控，但結果又再爆發，長此以往，到底政府的防疫抗疫政策目標是什麼？

據官員的演繹，政府採取的是「張弛有道」的策略，平衡公共衛生、經濟影響及社會接受程度等因素，一方面會因應疫情發展不時檢討各項措施，另一方面則盡量維持市民的正常生活和經濟活動。簡言之，是在控制疫情與經濟民生之間取一個平衡，而清零並非政府的抗疫目標。

然而，有另一種意見認為，特區政府必須以清零作為抗疫目標，否則香港將無法與內地恢復通關，重振經濟也就無從說起。持這種意見的都屬於「愛國愛港」陣營人士，他們認為內地香港恢復通關才是長遠之計，兩地人員能夠往返，經濟活力才可恢復，不以此為目標，只小修小補搞新加坡香港旅遊氣泡，成不了氣候。

有指執政班子傾向多點「高度自治」

表面看，這是抗疫目標的分歧，但背後牽涉的，卻是更大的「政治路線」之爭！清零一派認為政府一直不願意在清零上努力嘗試，根本原因是「香港政府根本沒有打算與內地恢復通關。『港獨』分子對此莫不暗中叫好，因為可以繼續名正言順地和內地隔絕往來，形成某種程度上的『獨立』」（註）。

內地9月份派出核酸檢測支援隊來香港，在短時間內大幅提升香港的檢測能力，希望以大規模檢測為清零打好基礎。但有評論認為特區政府的配合工作「不到位」，結果只有170多萬人次接受了檢測，距離「大規模」的目標甚遠。

抗疫而出現「政治路線」之爭，和香港目前的政治生態息息相關。在「愛國陣營」眼中，目前台上執政的林鄭班子，不少成員來自政務官，行政會議內則有不少傳統（在港英年代）的精英分子，他們傾向於維持香港在抗疫政策上多一點「高度自治」，盡量少些「香港是內地城市」的觀感，因而在抗疫工作上，政府以本地專家意見為主要參考，避免予人事事都要靠內地的印象。

「跟內地刻意保持距離 抗疫未能成功」

在「愛國陣營」一方來看，內地清零做得十分成功。今年7月18日上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏就曾經指出，香港採取的策略是「應症就診」，並沒有像北京一樣，在出現第一例病例後，就迅速擴大檢測，立即展開大規模排查和普篩。香港的做法不與內地看齊，又不願接受內地醫護支援，歸根到柢，都是在政治上未完全「融入」內地，並且跟內地刻意「保持距離」，這些都成為了現屆政府抗疫工作未能成功的原因！

目標是否清零 政府內部有不同聲音

特區政府在9月18日的公報中指出，政府當前的工作重點並非徹底消滅病毒或達到持久零感染，而是把防控疫情和管理感染的工作，納入成為社會日常運作的新常態。

然而，財政司長陳茂波多次在網誌表示，為了盡快和內地恢復通關，香港必須痛下決心，要以「嚴防輸入、內爭清零」為目標。陳茂波司長的說法，和「愛國愛港」建制派的口徑一致，說明了政府內部也有不同聲音。

這波疫情緩和後 清零呼聲將更強

第四波疫情來勢洶洶，對政府將構成重大壓力。為了在控制疫情和維持經濟之間的平衡，政府主要依靠各項行政措施管控市民的社交和娛樂，例如公共場所限聚令、限制飲食業營業時間，一旦疫情惡化就要下令酒吧、美容院、卡拉OK等高危場所暫停營業。社交限制措施對控制疫情有明顯成效，然而始終不是清零，當新一波疫情殺到，政府又要收緊限聚令……如此收收放放，業界人士（例如酒吧）都苦不堪言。

更大的壓力，是經濟長期不振，年底可能會出現企業倒閉潮、失業率飈升。政府先後推出兩輪保就業計劃，支出逾900億元，到11月底即期滿，政府表示暫不會推出第三輪；換言之，11月過後企業失去政府的補貼，還能否撐得下去？除了旅遊氣泡，政府仍然拿不出其他扶助經濟措施，當這一波疫情緩和之後，社會要求清零的呼聲將會更強。

「攻防戰」將在政府和「愛國陣營」間打下去

香港四波疫情皆從外地輸入，第一波在今年1月，主要是內地返港人士；第二波在3月，主要是來自歐美的旅客和大批從外國湧回港的留學生；第三波則在年中，因放寬海員以香港為換班樞紐而輸入；最新一波源頭來自尼泊爾，輸入途徑未明，估計與酒店檢疫漏洞有關——檢疫人士雖然未能離開酒店房間，但仍可接待訪客，令病毒傳入社區。由此看來，要控制疫情，必須做好「把關」工作，源頭堵截，守住邊境，入境人士必須加強檢測。

如果要清零，就必須做到強制檢測。政府在11月14日刊憲，訂明可要求某類人士接受檢測（例如在特定處所生活、特定職業等），醫生亦可要求有病徵病人做檢測。

上述規定，屬於有限度強制檢測，並非強制全民檢測。如果要清零，就必須推行全民強制檢測，然而行政長官說過，強制檢測必須有目標地進行，不會作全民強制檢測。許多專家也認為，沒有「禁足令」配合，全民強制檢測效果不會理想。

香港要做到清零，短期內機會極微，換言之，要跟內地通關將遙遙無期；然而，向政府施壓要求清零的聲音必會繼續，一場清零與否的「攻防戰」，將會在政府和「愛國陣營」之間一直打下去。

註：見橙新聞：〈小心旅遊氣泡的政治病毒〉（來論），2020年10月20日

作者是資深傳媒人