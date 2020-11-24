從「雙重警告」看中美關係轉圜3個要點（文：歐陽五） (09:00)

劃核心利益紅線 妥善管控分歧

首先，進一步管控分歧，警惕衝突升級和戰略誤判，避免滑向戰爭深淵。

作為少數中美高層均認可的政治家，97歲高齡的基辛格在最近兩個月內兩次就中美關係發聲，核心觀點在於呼籲中美為衝突設限。值得注意的是，在兩次訪談中基辛格均提及第一次世界大戰，並警告拜登政府，如就任後不能盡快採取有效措施改善對華關係，世界恐將陷入「堪比一戰的災難」。

一戰前，歐洲各國之間經貿關係緊密，外交關係也算和諧，彼時沒有人會想到，一次突發的薩拉熱窩事件就會點燃幾乎整個歐洲大陸的「火藥桶」。如今世界進入動盪變革期，中美作為世界最大發展中國家和發達國家，一旦衝突升級，整個世界都恐受到不可挽回的影響。

中美應明確劃定彼此的核心利益紅線，在此基礎上妥善管控分歧。美國下一屆政府應該明白，中國的主權、安全和發展利益不容侵犯，任何在台灣、香港、南海等問題上的「出圈」舉動都是對中國底線的觸碰，也是對世界和平的不負責任。

健全聯繫機制 恢復正常交往

其次，恢復對話和接觸，健全聯繫機制和溝通管道，恢復正常交往狀態。

隨着新冠肺炎疫情迫使世界逆全球化、保守主義情緒上升，中美「脫鈎」論、美國「對華接觸失敗」論屢被炒作。但正如基辛格所說，中美雙方對同一問題的看法大不相同，而這會使得雙方的對話方式更加豐富。疫情雖在客觀上增加了中美恢復正常接觸的難度，事實上卻沒有任何不可踰越的因素能制約中美對話和溝通。

基辛格建議，中美兩國應共同建立一種制度體系，讓雙方領導人指定其信任的代表保持聯繫。實際上，中美在外交、經貿、科技、人文等領域均有相應代表長期負責同對方聯繫，在後疫情時代，雙方還應在暢通既有溝通管道的基礎上，繼續健全雙多邊聯繫機制，進而逐步恢復正常交往狀態。

從中國最高領導人近期在金磚國家領導人會晤、亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議、G20領導人峰會等國際多邊會議上的講話可知，中國一直是多邊主義的堅定支持者，中國開放的大門從未關閉，中國歷來主張攜手構建命運共同體。改善中美關係的「橄欖枝」中國並未收回，關鍵還要看新一屆美國政府是否願意接過。

維持良性競合關係 對全世界有益

第三，拓展最大公約數，釐清共同利益和共同威脅，維護良性競合關係。

正如李顯龍日前表示，希望下一屆美國政府能專注於制定一個框架，與中國建立建設性的關係，「兩個全球最強大的國家將能夠在這個框架下處理貿易、安全、氣候變化、核不擴散與朝鮮問題等」。中美之間存在着眾多共同利益，也面臨不少共同威脅，無論是聯合反恐、合作抗疫，還是共同抵禦氣候變化、開發第三方市場，中美合作未來都將大有可為。

誠然，未來中美仍將是合作與競爭並存，但正如兩國建交40多年來的經驗證明，維持良性的競合關係，對兩國乃至全世界發展都有益。當前中美關係雖跌至建交以來的最低水準，但低點也可以是拐點，兩國政府都應虛心納「諫」，為中美關係轉圜創造更多有利條件。

作者是時事評論員