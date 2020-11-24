抗疫戰下 也要「應使得使」（文：梁美儀） (09:00)

相比於早前政府勞師動眾，推行那個付出與所得成果毫不相稱的全民自願檢測，政府決定強制特定或高危群組人士進行病毒檢測，相信能更有效找出受感染患者。與此同時，為免有市民擔心檢測後一旦確診，將要接受隔離治療，無法上班影響生計，政府將向確診市民發放一筆過津貼。

這消息一出，即有意見認為，此措施或會令市民的防疫意識降低，甚至擔心有人會為領取津貼而染疫。以港人的抗疫意識與質素而言，有人為錢而刻意受感染的機會相信微乎其微，但從政策原意觀之，向確診者派發津貼，公帑是否用得其所或公平，甚至對控疫最有效？

觀乎鄰近亞洲國家或地區，諸如韓國、新加坡及台灣，主要是提供防疫隔離補償，即是向要受隔離人士或家屬，因檢疫或隔離期間喪失人身自由，或無法上班而造成的經濟損失提供補償。以台灣為例，因受檢疫或隔離而未獲發薪的人士，可向政府申請「防疫補償」每日1000元新台幣（約270港元）。

津貼強制檢疫或隔離者 來得更公平有效

向需要受強制檢疫或隔離人士提供津貼，遠比單單向確診者發補償金來得公平及有效，否則對「返工至上」或者「手停口停」的上班族而言，根本沒有足夠誘因冒接受檢測而帶來的經濟損失，如此也沒法子及早找出患者，以截斷傳播鏈。

在這場抗疫戰中，香港人已花了不少冤枉錢，那場大鑼大鼓的自願檢測如是，缺乏針對性的保就業計劃也如是，在財政儲備逐漸被蠶食及經濟復蘇不知在何時之下，政府再藥石亂投，是對不起香港人。

作者是資深傳媒工作者