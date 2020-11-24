免酷刑恐懼 須警員守法（文：劉進圖） (09:00)

前線警員擔憂個人資料被「起底」，自己和家人日常生活遭到滋擾，法院對此完全理解，曾不止一次頒布禁制令，以刑事責任阻嚇起底行為，而這次的裁決，也不是要求警員把委任證上的姓名和警員號碼公開展示，只是要求警員要佩戴和展示一個獨有的、可讓警隊管理層和監警會辨別警員身分的編號，展示這個編號不會泄露警員的個人私隱，但可以避免市民投訴無門，海外民主社會多有採取類似措施，在保護警員私隱與監察警員濫權之間取得平衡。

警隱藏身分 市民有冤無路訴

為什麼高等法院要作出這樣的裁決？因為在去年反修例運動引發連串抗爭者與執法者衝突期間，大批警員在公開的執法行動中隱藏身分，沒有展示任何編號，或者刻意遮蓋編號，又或使用非獨有的行動呼號，導致市民向監警會投訴遭警員暴力虐待時，警隊可以用無法辨識警員身分作藉口，令調查長時間無進展，就算傳媒鏡頭清楚拍攝到投訴人遭警員虐打，在被制服後仍遭受不必要的暴力對待，也無法找出施虐的警員，依法追究責任。高院面對這樣一批有冤無路訴的事主，考慮到監警會向來缺乏調查權的現實，才會作出這個裁決。

當身分保密成普遍現象 隨時出現秘密警察

過去有一些親建制的輿論認為，愈是擴大警察執法權力，對維持社會秩序愈是有利，因為可以震懾不法之徒，所以要無條件支持警員執法，就算有時候明知警員使用了過度武力，也要隻眼開隻眼閉，一旦調查追究就會傷害警隊士氣。這個想法錯得厲害，遺禍深遠。當前線警員知道自己可以蒙面執法，不佩戴任何獨有編號，執行任務時就會肆無忌憚，不遵守法律所定界線，令莊嚴的法律變成一紙空文。

尤有甚者，當警員身分保密成為普遍現象，就會隨時出現秘密警察，可以施加酷刑而不受追究，即使是正當經營的商人，或者守法循規的市民，也會人人自危，因為法律已經無法對人身自由給予有效保障，因為執法者已經凌駕法律之上。香港要繼續當商業大都會，當國際金融中心，首先要維持法治，置警隊於法律之下。

作者是資深傳媒人