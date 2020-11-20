徹底解放香港（文：曾志豪） (09:00)

有權便當用盡，有反對派便要全部消滅，以防春風吹又生。

DQ 4議員、引起泛民總辭，然後繼續對前任議員窮追猛打，把本來在立法會的爭拗糾紛，變成「刑事」案件，不是由立法會主席而是由警察去介入，徹底把立法會的生態搞亂。後來者即使有心在議事廳論政，也要面對輕則被特區政府DQ、重則被刑事檢控的雙重打壓。結果便是，徹底廢掉立法會監察議政功能，人大政協化，指日可待。北京視立法會的議席得失為「奪權」，也就難怪會有這種打壓。

另一個追殺到底便是對支聯會的威脅。建制中人開腔猛轟支聯會「雙違反」，又違反本地法例，又違反《國安法》，而且公開表示政府應該「窮盡資源檢控」，也就是「有權用盡」，結果便發生了年宵攤位事件，食環署居然一度拒絕和投得攤位的支聯會簽約；即使後來「放行」，也樹立了極壞先例：年宵攤位也要和立法會報名一樣，要過政治審批關卡，選舉主任和食環署職員以「行政之名」做「政治篩選」！

在死屍身上再刺一刀

支聯會的存在其實就是一國兩制的最明顯特徵，因為支聯會的維園六四燭光集會，被譽為「中華人民共和國治下土地上唯一可以大規模點亮紀念六四燭光」的地方，在往年這是「一國兩制」的證明，但今天，當建制派決定向這個老牌組織開火，便代表政權覺得這種「證明」已經失去價值。反正本地和國際都已經認定「一國兩制」已死，在死屍身上再刺一刀，也無甚分別。

別忘記支聯會也是終極「和理非」的代表，所以往年甚至被本土派或勇武派嫌棄，所以當支聯會也不能容忍，甚至連黃廠口罩也被黨媒點名狙擊，其實也是宣布，香港不單街頭勇武、國際連線被打壓，就連最和理非的集會或者生活上的「抗爭」，也不能存在。這不是回歸2.0，而是徹底解放香港了。

作者是傳媒工作者