疫情下政府民生措施仍應有所作為（文：周永新） (09:00)

行政長官林鄭月娥預計到月底（本月25日）發表她任內第四份《施政報告》，月初時她曾到北京與中央官員會面，相信商討的，離不開如何振興受疫情打擊的香港經濟；港人也希望在國家扶持下，香港的經濟能夠恢復生機，就業情况盡快有所改善。無疑，政府目前最急切要做的，是為經濟陷入困境的市民提供援助——他們可能是被減薪、裁員的打工仔，可能是食肆或旅行社的老闆，可能是本來入不敷支的低下階層，政府對他們的援助必須快而準。

政府不應忘記改善民生的承諾

不過，除先前設立的3輪防疫抗疫基金外，筆者認為，政府也不應忘記過去改善民生方面的承諾；實情是，過去一年疫情，使到不少存在已久的民生問題更趨嚴重，政府如果拖慢解決這些問題的步伐，市民的生活將更不好過，在疫情以外受到深一層的傷害。

那麼，這些民生改善承諾是什麼？

首先，是與勞工保障有關的措施，其中包括：應否設立失業援助金、如何盡快取消強積金「對冲」，及其他協助勞工適應新環境和重拾競爭力的培訓課程。應否設立失業援助金？本欄早前曾呼籲政府改變思維，持開放態度重新檢討失業援助金的可行性。現在的情况是：政府看來仍持否決的態度，理由是怕財政負擔不來，開了頭以後無法收尾；但立法會議員方面，除離任的泛民議員有這樣的要求外，工聯會態度最積極，經民聯和民建聯也支持，政府很難說社會沒有共識。政府也表明，第二期「保就業」11月底完結後不會有第三期；但沒有失業援助金，「保就業」又不繼續，政府怎樣扶助40萬失業和就業不足的勞工和他們的家庭？

失業人數上升後，引伸出來的問題，是被裁工人的強積金應否用來「對冲」遣散費和長期服務金？大型企業僱主多容許被裁僱員保留強積金，不會用來「對冲」，中小企的被裁僱員卻沒有這麼好彩！林鄭月娥競逐特首時，曾承諾首要任務之一是取消強積金「對冲」，當選後翌年即提出解決方案，但兩年過去，政府再沒有下文；月初且傳來消息，政府為了簡化方案，要到下年底才會呈交立法會審議，也就是說，法案很大機會未能在現屆政府完成審議程序，更不要說通過成為法例。

特首應拿出決心取消強積金「對冲」

正如失業援助金一樣，政黨對強積金「對冲」的意見十分分歧，有贊成、有反對。這次疫情說明，「對冲」一日不取消，每到經濟或其他危機出現，被裁工人的強積金又得遭受另一次「洗劫」。資料顯示，單是2020年第一季，被抵消的遣散費達7.96億元，長服金是7.4億元，而受影響的僱員多收入微薄，對他們來說，強積金的退休保障作用永遠得個「講」字。現在是特首拿出決心的時候了！趁着疫情暴露強積金「對冲」是何等醜惡，特首應狠狠地作出即時取消「對冲」的決定，否則到她任期完結，又多一項競選時未能兌現的承諾。

其他與勞工保障有關、有待解決的問題，還有兩項，包括勞工假期與銀行假期看齊，及標準工時的訂立。現在經濟不好，僱主又有藉口擱置以上兩項商討已久的勞工保障改善措施。雖然社會氛圍也不利政府硬推這些方案，但政府可利用疫情的機會，在社會凝聚共識，探討如何在疫情過後，就着香港經濟可能出現的改變，為勞工假期和標準工時訂立新的安排，而不是把事情擱在一邊。

其次，是關於香港醫療系統的重整。筆者多次指出：香港醫療系統的最大弊端，是重醫療、輕預防，以致基層醫療服務嚴重不足，資源向公立醫院傾斜。公營和私營醫療兩個系統也嚴重分割，不要說無縫接軌，就是互補不足也做不到。今次新冠肺炎疫情爆發後，市民清楚看到，公共醫療人員如何努力應對疫情帶來的衝擊，而私營醫療服務就算想幫忙，卻不知從何入手！這樣，政府可趁疫情的機會做些什麼？

香港不應單是美食之都 更應是潔淨之都

市民因着疫情，個人衛生意識是提高了。經過「沙士」一役，今次疫情開始時，市民已習慣外出戴口罩，也感謝幾位專家和衛生署人員不斷提醒，市民學懂怎樣在公眾場合保護自己，避免受到感染。市民這種個人衛生意識必須保持下去，免得艱苦汲取得來的寶貴經驗輕易流失。香港過去食肆的衛生條件常為市民詬病，今次疫情令食肆老闆知道，除了食物好吃、抵吃外，更要注意食肆的衛生條件，否則一旦成為疾病傳播的溫牀，補救措施可能更大花費。食環署人員也要認真努力了！香港不應單是美食之都，更應是潔淨之都。

這次疫情顯示，香港基層醫療服務的改革刻不容緩。筆者多次建議，政府應在本屆任期完結前，在各區設立地區康健中心（現在僅有葵青區一間），並應實現上世紀70年代訂下的目標，建立完整的地區醫療網絡——分香港為6、7個大區，並把公共醫療服務在每區分為4個等級：基層醫療診所（Clinic）、多功能地區醫療中心（Polyclinic）、地區初級醫院（District Hospital）、地區綜合醫院（Regional Hospital）。

基層醫療服務和學童課餘活動

提到基層醫療服務改革，筆者試以長者健康中心為例，說明基層醫療服務與市民的關係。現在衛生署在18區設有長者健康中心，65歲或以上市民皆可享用。中心除跟進一些長期病患長者的醫療需要，例如覆診、取藥外，長者有輕微不適，可到中心求診，中心還提供驗身和驗眼等服務。這就是筆者心中的基層醫療服務，政府如果好好推廣，受惠市民不再限於長者，相信長遠來說，也可減輕公立醫院過分擠迫的情况。

最後，是關於學童課餘活動的安排。因應疫情，學童過去大半年不是在家網上學習，就是回校半天上課。兒童多了時間留在家中，恐怕大部分時間在「打機」，身心成長可能出現問題。就算疫情之前，不少家長已為了安排子女的課餘活動而煩惱，現在返校時間減少，放學後做些什麼，做家長的可費煞思量。筆者覺得，就學童的課餘活動，政府應認真檢討現行政策。常說青少年是社會的未來棟樑，單是規管學校教育是不夠的，青少年在課堂以外的學習和鍛煉，可能較他們在學校內得到的知識和培育更重要。

還有其他因疫情而引發的民生改善措施，以後再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授