從張曉明講話看愛國者治港新思維（文：盧文端） (09:00)

愛國愛港者治港 反中亂港者出局

全面準確貫徹「一國兩制」方針，是國家主席習近平反覆闡述的一個重要思想觀點。那麼，如何做到在講「兩制」、保持香港長期繁榮穩定的同時，也看到「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，並重視維護國家主權、安全和發展利益是「一國兩制」的首要宗旨？關鍵在於堅持愛國者治港的原則。對此，張曉明在講話中特別強調兩點：一是在香港社會崇尚的民主、自由、人權等核心價值之前，應當加上「愛國」一詞；二是當下關於治港者標準問題的討論非常必要，具有全局性、根本性意義。

張曉明從落實愛國者治港的角度，解讀人大常委會關於香港特區立法會議員資格問題的決定：不僅為特區政府即時取消4名反對派議員資格提供了堅實的法律基礎，也是為今後處理此類問題立規明矩；愛國愛港者治港，反中亂港者出局，這是「一國兩制」下的一項政治規矩，現在也已經成為一項法律規範。張曉明的「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」這兩句話，可謂是擲地有聲，精闢點出了中央治港新思維的核心和人大DQ決定的要義：只有愛國愛港者才能進入包括立法會在內的香港特區政權機構，反中亂港者將被拒之門外，已經進入者也要被清除。

泛民溫和人士出路在於守住底線

有人問，人大DQ決定是否意味着泛民人士從此再也沒有議會政治空間？當然不能一概而論。今次人大決定所針對的是那些不擁護基本法、不效忠香港特區的違誓議員，並非排斥所有泛民人士，那些綑綁式「總辭」的泛民議員，是他們自行「出局」。不過，在中央看來，他們的這種攬炒式「鬧辭」，是對抗人大決定，以後是否有資格再參與立法會選舉，確實是個大問號。至於其他的泛民溫和人士則可以有不同的選擇。

張曉明早前在國新辦記者會上回答國安法與DQ問題時說得很清楚：在香港實行「一國兩制」已體現中央的政治包容，反對派還是可以長期存在，還是可以有不同的政見，包括反對政府的主張，但「一國」有底線，「兩制」有邊界，香港反對派陣營應該好好做一番反思，並且做適當的調整。張曉明這次講話更是明確指出，底線守得愈牢，政治包容空間愈大。這也就是說，只要泛民中的溫和人士作出調整，能夠守住人大決定所列明的4條底線，自然就會有自己的議會空間。這也指明了泛民溫和人士的出路。

有人說，泛民議員「總辭」之後，立法會沒有了反對聲音，對香港不是好事。對此，張曉明作出了針鋒相對的回答：立法會不再有無休止的「拉布」和動粗，不再有「攬炒」的政治綁架，有利於大家齊心協力謀發展，推動經濟復蘇、民生改善。事實上，泛民陣營面對人大DQ決定，已是軍心動搖，許多人對前途感到茫然。一些溫和人士開始醞釀退黨以新的身分參政，一些中間人士也在推動組黨參選。相信泛民議員「總辭」出局騰出的議會空間，不久就會被填補。

愛國者治港標準同樣適用區議員

從非法「佔中」到「修例風波」及「黑色暴亂」，香港出現的亂局不能說不嚴重。張曉明的講話強調完善「一國兩制」制度體系，體現了中央靠制度規則根治香港亂象、實現撥亂反正的新思維，香港國安法止暴制亂，人大DQ決定立規明矩，就是這種新思維的最重要標誌。完善「一國兩制」制度體系需繼續全面推進，愛國者治港的原則及相關的法律規定將會涵蓋所有公職人員，當然也包括區議員。愛國者治港同樣對區議員有要求，一些區議員肆意攬炒、衝擊「一國兩制」原則底線的行為，也將受到規範和處理。張曉明在講話中還提到司法改革的問題。這些信息都值得香港社會重視。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長