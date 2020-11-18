從「DQ4」至總辭：或屬中央、泛民各取所需之果（文：葉金漢） (09:00)

為維持作為反對派的公信力而總辭

首先，泛民自延任後，一直腹背受敵。之前泛民委託的民調顯示，若計及所有民調參與者（包括中間派及建制支持者），超過五成反對泛民留任。即使把樣本收窄至1000多名傾向民主派支持者，反對留任（48.6%）仍較支持留任（43.7%）多出5個百分點。當中，支持泛民延任決定，只在700多名泛民支持者（相關議員的支持者）中取得些微優勢，但比率較反對延任僅多出1個百分點（47.1% vs. 45.8%）。可見，泛民留任立法會的決定，本身說服力不足。此外，自10月立法會復會後，泛民除不斷響鐘點人數，老調重彈外，其可做之事並不多，因而惹來激進派惡言指摘只為「支糧」。

再者，未來一年，立法會仍有不少在社會上具爭議的議案需要審理，包括境外投票、明日大嶼前期研究撥款等。在人數及程序上，不論泛民留或撤，這些議案均大有機會通過，只是時間上遲或早之別。

若泛民繼續留任，即使投下反對票，亦無力扭轉局面；同時更會孭上黑鑊，被其支持者甚至整個民主派陣營指摘留任的泛民議員反對「惡法」不力。更甚者，在下年9月選舉時，即使本土派未能入閘，按7月初選之結果推測，民主派選民恐寧將選票投予毫無經驗的素人甚至所謂「零分」議員，也不願「含淚」支持泛民。

換言之，基於復會後的政治形勢，泛民或早於「DQ4」事件發生前，已有改變初衷之意。這點可從公民黨梁家傑日前回應激進派選民的批評中見端倪。梁指激進派只說不做，只懂批評同路人，甚至發晦氣表示「咁叻，你做」一言。由此推斷，當初決定留任的泛民議員或有誘因總辭，只欠一「下台階」。

林鄭請纓DQ 可能賠上連任機會

縱然泛民或早有重新研判去或留之心，為何人大與林鄭於此刻出招成其之美，讓泛民大義凜然地離開議會呢？

對於「Why now」的問題，或與特首林鄭月娥急功、好勝性格，及《國安法》目前只針對體制外的反對派，有莫大關連。

第一，林鄭主動請纓人大DQ 4議員，短期或許可令其「興奮地」加快通過政府議案。長遠來說，這可能是聰明反被聰明誤，只為他人作嫁衣裳，但卻賠上連任機會。立法會延任一年後，新一屆立法會將由明年10月開始，與2022年特首選舉僅相距半年。故此，從時間上，下屆立法會主要旨在「服務」新一屆政府。可是，林鄭如此趕盡殺絕，不論新一屆立法會如何組成，那些反對派能晉身議會，均難再與林鄭政府有良性互動，更遑論中央經常提及的「行政、立法合作」。換言之，當國務院及人大決定「配合」林鄭之提請，或許預示中央已放眼未來，為「新君」（即新特首）及本地政局長遠發展籌謀。

中央長遠需要忠誠反對派 或「明撤暗保」

其次，中央有兩點主要考慮。一、國安法得以落實，約束體制外之反對派（non-systemic opposition）的法律框架，已大致完成。然而，對於如何定義、規範、辨識，甚至「挑選」體制內的反對派（systemic opposition），仍留有空白。其中，中央既要體制內有反對派，但只能容忍政策上的反對，同時該反對派亦須在反對陣營中擁有一定影響力。能符合以上兩個條件的政團不多。綜觀是次總辭之泛民議員，大都沒有明言爭取外國制裁香港；除公民黨外，其餘留任派大都沒有在民主派初選時參與聯署本土派發起的《抗爭派立場聲明書》（按6月11日版本）。因此，如何確保這批中央「默許」的潛在反對派能夠在政治上保持一定話語權，又不至威脅港府、中央，又能與體制外之激進派至少保持均勢，成為中央另一考慮之處，亦是其他東歐混合政體管治藝術之處（the art of authoritarian control）。

要做到這點，首要確保泛民的參政議席長遠雖保持弱勢但不至大減，以免成反對派內的少數派。正如前文所言，未來一年的政府議案只會削弱泛民作為反對派的認受性及credibility，增加其「負資產」，長遠不利中央要建立「忠誠的反對派」之所需。

這亦解釋了為何人大在泛民率先預告總辭下，仍頒布決定，執意DQ四子。此舉既能將不受中央認可的四子以至公民黨排除於體制外，更重要是順水推舟，即加快議案通過之餘，讓泛民暫時遠離是非之地，以減少激進派對泛民的misplaced blame。初步看來，泛民藉「DQ4」決定總辭，民主派陣營的反應是正面的。連登討論區更罕有地較少苛責或嘲諷泛民，認為其「遲辭總比唔辭好」。

簡而言之，中央與泛民雖各有盤算，但藉「DQ4」事件促成泛民總辭或許是雙方「意外的共識」（tacit/unintended consensus）。

《雍正王朝》劇情 或是香港政局寫照

說到此處，讓筆者想起1990年代末風靡一時的內地宮廷劇《雍正王朝》的劇情。其中章節，講述康熙皇帝在駕崩前夕，將正爭逐皇位的四王爺、八王爺，及一眾朝廷重臣如張廷玉、馬齊等降級撤官。當時，四王爺（後來的雍正皇帝）大惑不解，並一度心灰意冷，認為康熙已選定其弟、遠在塞外卻擁有兵權的十四王爺為繼承者。然而，雍正的家臣鄔先生卻有另一番見解，並向雍正明言撤官反而是喜訊。康熙撤的皆是有能之士，在爭奪皇位白熱化階段，可免其捲入是非，亦讓新君即位後有賢才可用。

最後，劇本如有雷同，實屬巧合。雖然是廿多年前的劇情，但這或許是2020年以後香港政局的寫照——促成泛民先撤，留有後用。唯一可惜的是，如今等待着泛民的新身分及「任務」則象徵民主倒退。

作者是多倫多大學政治學系博士候選人