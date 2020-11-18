永遠的反對派（文：陳景祥） (09:00)

北京跟西方全面攤牌 DQ不再有顧忌

經過近兩年的社會動盪及北京主動推出《港區國安法》，泛民跟北京的關係已經徹底破裂，中央政府要「淨化」立法會、奪取主導權並且令議會跟行政機關緊密配合，是在「新時代」之下的新舉措；事實上，當北京跟美國和西方國家全面攤牌、美國對中港官員作出制裁之後，北京DQ泛民議員已不再有任何顧忌。

過去在寬鬆的政治環境下，北京可以容忍泛民和歐美國家保持接觸，彰顯兩制下香港的「特殊地位」，現在美歐國家和中國已經鬧翻，北京毋須再做門面工夫，乾脆把泛民逐出議會。

雙十一（11月11日）「驅逐令」不光是針對4個議員，而是指向所有「反華反共」的民意代表，按人大決定，宣揚或者支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特區事務……都不再符合議員資格。以這一系列標準作尺度，泛民將有相當大部分成員無法再進入議會，他們有需要重新檢視在香港新政局下還有什麼角色。

泛民「見容」於特區 是一國兩制「折衷安排」

泛民在議會內的「定位」，有說是「反對派」，也有建議認為應該當「忠誠反對派」；不管用哪個說法，其名稱都應該加上「永遠」兩字，即「永遠的反對派」！泛民能「見容」於回歸後的特別行政區，是北京「一國兩制」國策之下顯示包容和多元的「折衷安排」。泛民在歷次選舉得到約六成選民支持（政圈中有所謂六四比之說），北京很難把他們完全排除在議會之外，但他們在立法會只可以當反對派角色，沒有機會上台執政。

參政而只能當永遠的反對派，是否泛民政黨所願？過去一直的說法，是泛民加入議會將逐漸學懂妥協、合作，而不是一味反對，唯有如此，方可令中央放心，讓他們有機會加入政府、分享權力，實現他們的政治抱負。

後來事態發展並非向這個方向走，相反泛民的取態愈來愈「激」，跟政府經常站在對立面，跟北京也無法取得互信，到最後是敵我分明、各行各路。

沒執政機會 驅使泛民「去到盡」

對泛民來說，跟政府親近、與北京友好，都是「死亡之吻」，會在選舉時流失大量支持票，為了保住席位，他們寧可繼續跟政府和北京對抗，延續政治能量和政治生命，他們相信，溫和路線就是「轉軚」，不會得到選民支持。

這種香港特色的政治怪圈，注定香港政治是一個死局：泛民得到大多數支持，卻是個永遠反對派，沒有上台執政的機會；香港人都心知肚明，投票給泛民只是希望他們能夠監督政府，支持者都知道，泛民永遠只能站在權力核心之外！

沒有上台執政的機會，驅使泛民「義無反顧」地跟政府和中央對着幹、「去到盡」，他們認為這才是長期的生存之道。

內地政治體制並沒有反對派，只有協助共產黨執政的民主黨派，它們會「自覺」地跟中央保持一致，會向中央建言獻策，但不能分享權力。有人建議泛民應該做「忠誠反對派」，所謂「忠誠」，是否就如內地的民主黨派，只能永遠建言，卻沒有掌權的機會？

政黨目的就是要上台執政，實現自己的政治抱負，永遠沒有執政機會的政黨，到底還有什麼生存目的？如果連進入議會的機會也沒有，泛民政黨是否準備全面轉入街頭，從事體制外的鬥爭？

議會其實也是建制一部分，泛民政黨參加議會選舉，就是走入建制，認同建制的遊戲規則。人大常委的「雙十一」決定，是要重寫遊戲規則，泛民如果不認同，就只能離開議會，走向街頭。對香港來說，這意味着政治生態會進一步惡化，政黨會更極端，兩極化將會令社會更加撕裂。

對北京來說，人大「雙十一」決定是邁開了三權合一的第一步，令議會的議事流程可「提高效率」，政府施政減少阻力而更加暢順，這也許是北京更樂見的結果。

近期政府倡議在大灣區港人可以投票，評論家指政府背後「假設」，是大灣區票源有利建制派，可令它們爭取更多席位，同時可減少泛民的議席和影響力。

但有另一種說法，是內地對港人在大灣區投票有戒心，恐怕「事態敏感」，內地不歡迎有「境外投票活動」在大陸發生，因為會引起敏感的聯想。

如果不實行大灣區投票，又如何提高建制派勝算？利用大規模DQ也許是方法之一，而人大「雙十一」決定，就提供了DQ議員的一系列標準和基礎。有了這個基礎，就不必再研究放寬大灣區投票。

泛民「功能」消失 由陪襯變「局外人」

國際媒體對人大「雙十一」決定皆嚴辭譴責，但對北京來說，這已經無關宏旨，反正美國都宣布了一系列制裁香港的行動，現在歐美可做的，相信只是一輪口頭攻勢，但北京不會在意。

北京的一國兩制國策，其中「兩制」關鍵在香港資本主義市場經濟，它對大陸的貢獻最大，是中國短短40多年能迅速崛起的重要支柱。至於西方式民主，對北京來說並無用處，兩制容許反對派生存，只是為了展示中央可以容忍香港跟內地不同的政治體制，以顯示北京對「維持五十年不變」的決心。如今既無這個需要，泛民的「功能」也隨之消失，只能由陪襯變成「局外人」了。

作者是資深傳媒人