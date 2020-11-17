遮醜布不見了 建制派怎麼辦？（文：梁美儀） (09:00)

「禍港議員」全部離席，未來一段日子，應該是建制派議員大展拳腳，展示「傑出」議政能力的時候。此時，建制陣營有人翻出立法會前主席曾鈺成早前撰文，引述有內地博客批評本港建制派「三無」：無人才、無作為、無論述能力之說，質疑是有人欲當太上皇而沒有好好挑選有能力的繼任人云云。

這個三無問題，的確值得在位的建制派議員擔心。佔中運動之後，香港整個社會變得極度政治化，民主與建制派的敵我分明，加上一批善於政治論述的年輕社會運動參與者冒起，政治鬥爭漸成為建制陣營對抗反對派的主要任務。

近年不少被「相中」上位躋身議會的建制派人士，不見得是議政能力高或善於搞民生政策之士，反之是立場夠「左」、夠「藍」，無時無刻跟反對派口舌抗衡的悍將。他們不像早年民建聯和工聯會元老們要在地區苦苦經營，披荊斬棘最後才躋身議會，某程度他們都相當依賴建制陣營的偉大配票系統，得以極速上位。

當對手全數離場，這些慣於政治鬥爭的代議士，假如壓根兒沒有紮實的政策主張或意見，沒有了反對派這塊「遮醜布」，其空心老官真面目便很快現形。

能按下「反對」按鈕嗎？

與此同時，建制派口說要擔演監察政府的角色，然而一旦政府將一些政治相當敏感的政策，例如「明日大嶼」工程撥款，或容許居於內地港人在內地投票等提上議事日程，即使社會有極大爭議，到最後投票關頭，他們能在議事廳按下座前的「反對」按鈕嗎？

久而久之，這些悍將的存在價值為何？

作者是資深傳媒工作者