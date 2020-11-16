政黨政治時代的終焉（文：區諾軒） (09:00)

香港人可悲命運——不容參政作主

在「新三面紅旗」底下，你的反對力度就和承受風險成正比，DQ、受審，除了當保皇黨，請問還有誰保證自己議事安穩？當議員的議價本錢已趨零，每次議案被否決然後喊「民主最黑暗一天」嗎？除了讚揚新特區政府萬歲，對着這實然廢掉監察作用的立法會，實在無從嗟嘆。

站在管治角度，廢除立法會的代表性很難說得通。政策要廣為社會認受，需要顧及多方持份者意見，找到平衡點方能言善治，所以政治學者切貝理思（Tsebelis）的否決者論（Veto Players）便恰恰和特區的做法相反，愈多否決者認同一項政策，它的穩定性才愈高。這也是很多獨裁國家保留選舉反而「行穩致遠」的原因，不過，或許香港的命運就是還未受夠清洗與改造，明日大嶼、批鬥教師都是一個又一個自上而下的政治任務，人民的幸福是毋須顧及，反對者亦自然無資格代表人民說話、有角色造福社會。

林鄭政權從取消選舉，再把立法會議事空間壓縮至形同虛設，亦一再揭露香港人的一個可悲命運，無論怎樣也不容你參政作主。好像殖民地年代，葛量洪在1952年便得到英國首肯推動立法局間接選舉，可見到貝納祺等革新會和公民協會成員贏得市政局多數民選議席，又不想他們主導立法局，不肯開放選舉；只是後者是保守不願進步，前者是看到區議會選舉民主派大勝，民意不在自己一邊，便把這幾十年的民主改革進程蒙污，當今香港也不是1950年代，社會的意識形態不再單純，這是香港歷史的黑暗一頁，人類文明的倒退。

建制派兼任反對派角色？

有些建制派還自信滿滿說要兼任反對派的角色，請恕失笑。第一，筆者在立法會的短短日子，實在看不到執政陣營哪位尊貴議員對政治滿有抱負，對治港有主見韜略。或許政局使然，他們能夠刷戰功，是建立於對民主派的鬥爭上，以尊貴的葛珮帆、周浩鼎為例，每次見記者，發言不外乎不滿法官不夠藍，教師要被投訴，反對派永遠是錯、是黑暴，關心什麼政策卻乏善可陳。鬥爭性的政治理念，怎樣產生對治港有抱負的政治人才？第二，無論引進大灣區投票，還是壓制幾多表達空間，始終都不能否認大多數香港市民都對執政陣營反感的事實，沒有人代表他們，你期望馮檢基、黃成智、狄志遠可以參選代表？看到明日大嶼財政枯竭，燶味浮現，又開始推桂山島填海計劃，可香港市民蒙在鼓裏，在大陸微博卻留得「東方之珠淪為東方巨嬰，自私自利喝奶罵娘」罵名，令香港蒙羞，實情也離不開既不代表香港人，也不認識內地民情的現狀。

與群眾同行 莫讓市民灰心喪志

香港遭逢厄運，民主派剩下的空間，或許只有強韌的社區力量和公民社會，強權逼害過去之前，保護受害的人，與民眾同行寒冬，是知易行難的課題。香港無法善治，是這片土地的悲哀，我們無法改變當政者的想法，唯有與群眾同行，莫讓市民灰心喪志。

作者是東京大學公共政策大學院博士生