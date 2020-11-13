新冠肺炎疫苗分配需公平透明（文：鄧淑明） (09:00)

早前一群來自9個國家的19個學者在《科學》期刊聯合撰文，討論疫苗分配之道。其中指出世衛建議首階段參與國家的3%人口可以先得到疫苗，之後逐步擴展至人口的兩成。另一個建議則不以人口數目計，而以該國實際需要為依據，即以前線醫護人員、65歲以上人口和有併發症病人等高風險人士的數量來分配。但這個建議很具爭議，因不少發展中國家醫護較少，人均壽命也較短，簡單而言，這方案會令貧窮的國家取得更少疫苗。

以年齡或職業作分配機制？

而香港作為富裕的經濟體，雖然不怕分配不到疫苗，但如以上述的世衛方案，即早期只會獲發人口3%的數量，以2020年中香港人口的750萬計，3%即22.5萬。怎樣決定誰先接種，以及如何迅速有效執行大規模的接種工作，實在需要詳細考慮。

首先，現行主要以年齡劃分的機制恐怕並不適用。以季節性流感疫苗接種計劃為例，截至8月底，今年政府免費或資助的人數已超過130萬，目標對象包括：6個月至6歲以下兒童、6至未滿12歲兒童、50至64歲人士、65歲或以上人士；而第五類則是因身體狀况（懷孕、長期病患）和高危行業（醫護、從事家禽業或屠豬）等因素的人士。

年齡劃分的機制不適用，職業或以對地方運作的重要性區分又如何？根據美國疾病控制及預防中心（CDC）的指引，限量疫苗的分配次序為：

（1）醫護人員；

（2）維持國土安全和城市運作的主要人員；

（3）孕婦和兒童；

（4）易受感染的高危行業員工。

而國民大眾又如何？CDC再把全國分為5組，最優先獲分配的第一組，除了醫護、警察和消防人員，也包括孕婦和幼兒；其他兒童則因健康好壞分置第二、三組。不過，65歲或以上長者則只置於第四組，僅高於健康的19至64歲組別，這有別於許多亞洲地方較重視長者的儒家思維。

易受忽略的高危群組

疫苗分配如何才可符合大眾期望？我認為需要集思廣益。個人認同CDC指引的某些部分，例如維持城市運作兼有被傳染風險的前線員工，應獲優先接種。其次是高危群組，包括居住在安老院舍的長者，以及長期病患如患癌症或糖尿病兼超過65歲的長者。

另一群組易受忽略，卻很大機會受感染和把病毒傳播出去，居無定所的露宿者是其中之一。

一旦訂定了目標群組，當局要因應他們的地理分佈，安排相應的措施和場所，以免有人因為不便，如要乘車而不去接種。而地理資訊系統（GIS）在此可以大派用場，既可把不同群組的位置分佈標示在電子地圖上，也可看到接種場地的15分鐘步程或30分鐘車程內，可以包攬多少人，從中也可預計每個地方需要的疫苗數量。

此外，有些疫苗可能要注射兩劑，不同藥廠的出品也不可交替使用；誰接種了某一種疫苗，什麼時候要第二劑等，工作人員需要快捷準確的系統記錄每個人的接種資料，加上疫苗包裝盒條碼、到期時間、可能引起的副作用或潛在風險等，方便跟進。這些資訊更可在互動地圖儀表板上呈現，令決策當局可實時看到不斷更新的狀况。

消除大眾的迷思

此外，世衛在去年指出，對接種疫苗的懷疑和不信任是全球醫療健康的十大威脅之一，這可能源於互聯網上許多真真假假的傳聞。即使對新冠疫苗，美國的調查也發現有超過三成人有疑慮，兩成更已斷然拒絕。

要消除大眾對疫苗的迷思，增加透明度和強化溝通是不二法門。

一開始，除了向公眾解釋疫苗分配的原則和措施，同時，在互動地圖儀表板上，應羅列每個群組的分佈、獲發的疫苗數量、每天更新的接種人數、接種後發現異狀的有多少，由此評估風險的高低等。

新冠疫苗從揀選接種優先次序到部署實施也肯定受高度關注，因此政府更要加強跟公私營企業以及社會大眾的溝通，提升透明度，減少揣測，也遏止謠言，這樣種種政策措施才能做到水到渠成。

作者是香港大學社會科學學院地理系及建築學院客席教授