特朗普打官司能翻身嗎？（文：黎蝸藤） (09:00)

重點票翻盤機會極微

佐治亞（又譯喬治亞）已決定全手工重點票，特朗普也要求威斯康星重點票。但重點票翻盤機會極微。美國總統選舉歷史上重點票每次變化數字都只有數百票上下。目前，特朗普在多州落後萬計票數，相差甚遠。

宣告「遲到」選票無效主要指賓夕法尼亞的官司，現在看來是特朗普最有理據的一個官司。賓州議會今年3月（疫情大爆發前）通過法案，要求郵寄投票須在11月3日或之前送達才有效。疫情爆發後，賓州大規模使用郵寄選票。民主黨向法庭申訴把送達期限推遲。州最高法院以4：3 裁定，由於情况極為特殊，改為只要郵戳在11月3日，在11月6日送達都有效。共和黨認為「法院改法律」，向聯邦最高法院起訴。最後聯邦法院以4：4裁定不介入此案（但保留以後介入的權力）。選舉就按新規定進行。

賓夕法尼亞「遲到票」法律爭議

現共和黨再發起訴訟，要求宣布在11月3日後才送達的郵寄選票均無效。特朗普一直說「遲到選票無效」就是指這些選票。聯邦最高法院頒令，要求賓州把遲於11月3日送達的郵寄選票分開點算，被特朗普視為重大法律勝利。

這裏涉及至少3個層次的法律爭議。

首先是州權與聯邦權。如何點算選票是州的權力而不是聯邦的權力。聯邦有權為各州定下劃一的選舉投票時間，但各州對處理郵寄選票的標準由州自己決定。很多州都採取以郵戳日期為準而非到達日為準，賓州的新規定沒有越界。

其次是法院是否越權「改法律」，這是最具爭議點之處。但美國作為普通法地區，法官確實有一定程度上的立法權，法院在特殊情况下使用酌情權，放寬法律解釋也很為常見。

不利共和黨的最大原因還是法治精神和憲法保障選民投票權的原則。由於聯邦最高法院在此前做出不介入的裁決，賓州對郵寄投票的處理方法按郵戳為準。於是選民有合理預期，自己在11月3日的郵寄投票也能算數。如果聯邦最高法院在選後最後才說這部分選票無效，這無疑剝奪了選民的選舉權。因此，最高法院雖要求選票分開點算，但最後即使介入此案，判決選票無效的機會也非常低。而且這部分選票據說也不足1萬張，不足翻盤。

所謂「民主黨作弊」的傳言

關於選舉舞弊的指控是日前流傳最廣的指控，但大都沒有明顯的法律事實基礎。特朗普早在2016年選舉就指摘「民主黨造票」，然而他上台後指示司法部調查得不出任何結果。這次選舉前，特朗普又早早指摘「郵寄選票很糟糕」，「如果民主黨不造票，自己就一定贏」；現在票數落後，更不斷指摘「民主黨作弊」。

這些所謂「民主黨作弊」的傳言可分為幾類。

第一類是聽上去很有道理的質疑，其實是對選舉點票過程的無知。有人看見電視直播中一些州明明特朗普領先卻判拜登取勝，就說主流傳媒偏幫民主黨作弊。殊不知，選舉開票時若不是搖擺州，那麼宣布某紅州或藍州勝負只是行禮如儀，幾乎一開票就可宣布勝利者。一些緊盯着出票過程的網友發現拜登票突然直線上升，如「拜登曲線」。這是因為票站出票流程不是實時點一張報一張，而是各票站先統計完一批上報，計票中心加上後再公布。若這批數據數量小，總票數看上去是連續的；若數據量大，總票數就台階式上升。這只是數據顯示上的問題。

有「統計學家」考察拜登在威斯康星州密爾沃基市各選區的得票，認為各區得票的第一位數字的分佈概率不符合「本福德定律」（Benford's Law），即以「1」開頭的數字概率最大，2至9開頭的概率會逐次下降，而拜登票數出現較多倒是4至6開頭的數字，故「不正常」。然而，本福德定律作為統計規律只在自然增長和自然分佈的數字中成立；美國選區人口不是自然分佈的，人口多到一定程度就會人為地分小，故選區選民人口本身就不符合本福德分佈。在學界，常用第二位數字而不是第一位數字的本福德定律（2BL）驗證選票是否造假，這樣可避開第一位數字的「假陽性」問題，但即使如此，依然被質疑不夠準確（註1）。

第二類是點票過程中的人為錯漏。密歇根州Antrim縣發現一票站點算出現錯誤，把部分特朗普的票當成拜登的票。這件事又牽涉到「陰謀論」，說該點票機器是佩洛西丈夫公司產品。然而密歇根政府澄清，這不是「機器錯誤」，機器點算無誤，只是一部電腦因沒有及時更新軟件，故在讀出機器數字和上報到點算中心的過程中出錯。而該問題正是在點票中心覆核時被發現了，立即就改正錯誤和公布了。這反而說明，州政府的覆核措施能有效防止類似的人為錯誤，值得信賴。此外有網友發現，出票過程中有時票數先多了後又少了，這基本都是工作人員的打錯數字後又改回來的人為「瑕疵」。

第三類是投訴點票過程中的「不公正」、不透明的爭議。這是共和黨上訴最多的爭議。比如特朗普說在賓州贏「很大的官司」，讓共和黨觀察員進入現場看點票。其實在美國點票過程中，允許雙方派觀察員監視。在此案例中，說的是原先要求觀察員在12英尺外觀察，而共和黨要求在6英尺外。在判決後，工作人員立即重新安排。這只是疫情中對防疫措施的爭議，和作弊無關。美國選票是實體選票，都可重點。如果證據足夠，法庭一定會支持重點。這又回到重點票的問題，很難靠這翻盤。

第四類是非主動索取的選票。特朗普一直指摘選舉出現幾千萬這樣的選票，會被民主黨用來作假。這指的是選民沒有主動要求郵寄選票卻收到郵寄選票。以前大部分州，郵寄選票都要先申請。這次由於疫情，在9個州所有選票都自動寄出。這些州都不是搖擺州，而且大部分是民主黨州，根本不存在作弊的必要。另一些州有「收集選票」現象，即志願者上門收集選民選票統一寄出。共和黨說這樣會有作弊的空間，然而這在很多州是合法的，應被視為提高投票率的便民措施。

第五類是所謂死人選票。這種情况更多指的是有人死後，選民數據庫中沒有及時清理，導致選民中有已去世的人。但他們留在冊中不等於真的投了票。在點票過程中，即使最寬鬆的州也有簽名對比坐實。即使有人利用死人的選民資格在投票中也很難冒充。剛報道的案件，就是賓州一特朗普支持者冒用其死去母親索取選票卻被發覺，遭到起訴（註2），這恰好說明死人投票不容易。

選舉舞弊的指控幫不了特朗普

美國選舉舞弊極少發生，而且大都是無法改變結果的「個人性質」的作弊。即使是郵寄選票，最早全面實行郵寄選票的俄勒岡州19年來也只有15宗個案（註3）。現在各州官員都表示，沒有發現系統性的選舉舞弊的證據（註4）。看來選舉舞弊的指控也幫不了特朗普。

註1：bit.ly/2IkneBm

註2：bit.ly/36pTV8s

註3：brook.gs/3nez6DC

註4：nyti.ms/3klnFYR

作者是旅美歷史學者