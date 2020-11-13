再見議會抗爭（文：曾志豪） (09:00)

特首的唯一作用，原來就是做dirty job，把一切干預香港運作的決定，包裝為「應特首要求」，包裝為「特區自行提出」，恍似仍是「高度自治」而並非北京的干預。所以這是「引清兵入關」的概念，吳三桂不會被後世減少責罵。特首親自斷送立法會的監管職能，又考第一。

人大常委把含糊不清的和國安有關罪名，交給一系列人士有權「依法認定」，從而剝削相關議員的議員資格。

例如：「因宣揚或者支持『港獨』主張」，當中「港獨」的定義仍不清晰，呼喊「光時」口號算不算「港獨」？「香港人優先」算不算港獨？未有定義，如何判斷犯罪？

「拒絕承認國家對香港擁有並行使主權」，有人評論北京一些政策粗暴干預香港，便會被人扣上帽子「抗拒中央、拒絕承認國家對香港擁有主權」，這個「拒絕承認」的定義，和「港獨」一樣，如何體現？

最難搞是「不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件」，因為有建制派議員表示，在立法會拉布影響施政，已經犯例。範圍如此廣闊，等於任人魚肉。

而誰人／什麼情况有權「依法認定」？林鄭提出4個範圍，選舉主任、律政司、涉事者觸犯了《國安法》，以及議員行為不檢或違反誓言，而又經過立法會出席會議的議員三分之二通過譴責，由立法會主席宣布議員喪失資格。

立法會主席如何有這種權力、基礎、調查的能力，以主席身分宣布一個議員「抗拒中央」、「危害國家安全」？立法會主席如何有權界定議員勾結外國勢力／宣揚港獨？這似乎是由人大替立法會主席擴充權力。這是不是濫權擴權？以後議事廳的生態，更是弱肉強食。

香港的議會政治由1980年代開始爭取民主化，同期韓國、台灣的議會民主之路愈見康莊，我們反而在2020年，煞車倒退，何其荒謬？

作者是傳媒工作者