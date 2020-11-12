與內地通關何須疫情清零？（文：楊志剛） (09:00)

兩國之間都可單向通關

特區政府最近公布香港與新加坡將於本月落實所謂「旅遊氣泡」，讓兩地旅客免隔離入境。但其實新加坡與中國多個省市早於6月便已經實行免隔離的「快捷通道」，並於本月初開始全面解除對來自中國內地旅客的防疫入境限制。新加坡對中國的全面通關，是按照科學實證而作出的決定，因為中國疫情防控成功。商務及經濟發展局長邱騰華早前亦表示，特區政府正與包括澳洲等11個國家討論旅遊氣泡。但澳洲總理莫里森數次表示：澳洲正與多國商討以旅遊氣泡方式重啟國際旅遊，包括日本、韓國、新加坡等地，唯他對中國和香港，則隻字不提。

澳洲「談旅遊氣泡不提中港」發出的信號

中國是澳洲最大的出口市場、最大的貿易伙伴，亦是澳洲最大的海外大學生來源。中國市場對澳洲的重要性遠超其他市場，而中國對疫情的防控工作，亦遠勝日本韓國等地。但澳洲總理數次談及與其他地方的旅遊氣泡，卻偏偏不提中國和香港；澳洲外交部則更曾乾脆否認與香港商討旅遊氣泡。箇中所發出的信號，香港應仔細思量。

國際交往的一個原則是對等互給，但這亦非絕對。澳洲給新西蘭的單向通關便是一例。國際交往的另外一個原則是利益。澳洲和新加坡都是獨立主權國，但兩國均無法制定獨立自主的外交政策，因為兩者都在不同程度上主動需要緊貼美國的外交政策，或被動地被綑綁於美國的外交政策；兩國都設有重要的美國軍事基地，亦不輪到他們要求美軍撤離。澳洲歷史上的歷任總理，和日本的總理一樣，一旦有違美國利益，便做不長。澳洲總理深明此道，豈敢和美國唱反調？而且澳洲作為以美國為首的「五眼聯盟」情報共享國，對美國外交政策緊貼的程度，是高於新加坡的。

新加坡為國家利益 早早與中國免隔離

這解釋了新加坡雖然在外交和防衛方面親美疏中，但亦為了國家利益、為了經濟和發展的需要，便早於6月已經和中國幾個重要省市開通了衝破疫情封鎖的快速通道，讓雙方人員免隔離入境；到本月初，新加坡更全面取消對來自中國內地入境旅客的限制。須知香港在1990年代至2000年代，是內地欣羨的學習對象，內地各級政府機關及企業單位都視本港為文明先進的學習對象，派遣大量中高層人員來港參加培訓。本港大學承辦這類短期培訓課程，賺取了天量學費。但今天的內地，早已看不起香港、看不到香港有任何值得學習的價值，反而新加坡的威權善治，成為內地政商企爭相學習的對象；「為內地提供培訓」這個寶藏，便被新加坡從香港手中奪去。這類課程不但賺錢，而且亦為新加坡贏得在內地龐大的影響力和好感。單單這一項利益，便足以令新加坡對中國內地大開歡迎之門。

急需通關的是香港 憑什麼還執著「互認」？

新加坡為了國家利益，可以不顧美國的不快，成為最早與中國免隔離的地區之一。香港每年約80%的旅客來自國內，與內地通關所帶來的方方面面利益，超逾與新加坡通關所帶來的利益何止千萬倍，因為香港與內地通關的利益不止是經濟層面，還包括家庭團聚、跨境上課、工作、發展、生活、醫療等，更包括內地和香港的感情。兩國之間况且可以單向開通，香港與內地的關係是國家的一個特區，根本不存在對等互給；奄奄一息的是香港，欣欣向榮的是內地；急需通關的是香港，非內地，香港憑什麼還執著於「互認」，而自斷生命線？

回想疫情爆發初期，美國早在1月便跑出來宣布於2月2日開始拒絕來自中國的非美國公民入境。當時世界衛生組織亦不建議需要封關。澳洲也在差不多時候跑出來對內地封關。香港緊隨其後，於2月8日開始對由內地入境者封關，當時連歐洲多國、加拿大和日本都未採取全面限制中國人入境的措施。當時疫情來勢洶洶，特區政府為了港人福祉，採取緊急防控措施實屬應該，但公布之前，香港作為國家的一個特區，有無與內地和澳門相關部門充分溝通，然後互相配合，照顧好各方的需要和感情，作出一致的公布？還是仍然停留在殖民地時代的心態，覺得香港較內地先進高效，壓根兒看不起內地，一見內地爆發疫情便緊貼美國屁股跑？

新冠病毒教導港人摒棄偏見

特區政府的最新公布是準備讓來自國內（廣東省）的香港人免隔離回港。這是直接肯定了對國內通關是安全的，但另一方面卻將國內入境者的疫情風險，人為地區分為香港市民和非香港市民兩類，再次印證特區政府的偏頗心態。

新冠病毒是好老師，她教得好。她教導香港要深刻反省自己的不足，教導在殖民地思想下成長的高官和香港人，要摒棄「西方自由民主文明先進、中國極權腐敗落後」的膚淺和偏見，去欣賞國家民族取得的成就，認清香港在國際大變局應該承擔的角色，然後充分利用香港的優勢，切切實實建設香港，貢獻國家。在好老師面前，特區政府會是個好學生嗎？

作者是教育工作者