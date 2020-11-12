香港疫情與失業及就業不足（文：黃洪） (09:00)

政府公布的失業及開工不足人數均以3個月的平均數來計算和發表，較難顯示有關狀况短期及即時的變化，未及了解疫情以及政府對策的即時效果；筆者根據統計處公布的3個月平均數，自行推算出按月的失業率及開工不足率。圖1及圖2顯示香港按月的失業率（未經季節性調整）、失業人口由2019年1月至2020年9月的變化。按月的失業率在2019年下半年一直維持於2.9%至3.3%之間，稍為高於上半年的2.5%至3.1%之間；2020年1月份，香港失業人口為12.14萬，失業率為3.1%。

保就業計劃只能減慢失業率上升速度

隨着第一波疫情在2020年2月初開始，2月份的失業率上升至4.2%；再加上第二波疫情在3月中出現，4、5月份失業率持續上升，5月份升至6.4%，共有24.82萬人失業。也就是說，隨着第一、二波疫情出現，在2020年1至5月期間，新增的失業人數為12.68萬，失業人口增長約104%。隨着5、6月份的疫情稍為紓緩，6月份失業率在2020年連續多月上升後首次下降，為5.9%，有23.16萬人失業，亦即6月份有1.66萬人脫離失業狀况。

港府的第一期保就業計劃於今年6至8月實施，但遇上7月底第三波疫情爆發，每日有過百宗新增確診個案，7、8、9月的失業率再次上升，分別為6.4%、6.9%及6.8%。9月份失業率雖然比8月份低，但失業人口為26.61萬，仍比8月份的26.56萬為高。7至9月期間失業率增長速度較1至4月為低，可見政府的保就業計劃只能減慢失業率上升的速度，但失業率仍然保持上升的趨勢。保就業計劃的效果未算明顯。

我們接着檢視按月的開工不足率（未經季節性調整）的變化，其變化大致與失業率變化相同，但亦有少許差異。2019年開工不足率變化不大。2020年1月份，香港開工不足人口為5.21萬，開工不足率為1.3%；及至4月份，隨着第一、二波疫情，開工不足人口上升至15.95萬，開工不足率為4.2%。在1至4月期間，新增開工不足人口為10.74萬，增長了約206%。

「開工不足」對疫情的起伏更敏感

以人數增長比率計算，開工不足的情况比失業的情况更為嚴重，可見有較多商舖、企業因疫情關係而採短期的對策——要求僱員放無薪假，或是減少工作日數或時間，而非立刻解僱員工。按2003年SARS的經驗，經濟會在疫情過去後快速反彈，所以僱主可能希望盡力保留現有的員工捱過疫情。正如，5、6月疫情紓緩，開工不足率於5月份開始明顯下降至3.3%，可見開工不足率較失業率的下降出現早一個月。5月份，開工不足人數下降至12.86萬，較4月份減少了3.09萬。可是7月份出現第三波疫情，8月份開工不足人數便立刻回升至16.82萬，開工不足率則升至4.3%。8月下半月的疫情再次緩和，9月份的開工不足人數降至14.02萬，開工不足率亦降至3.6%。由此可見，無論是以影響的幅度或是影響的速度而言，開工不足較失業更受疫情的影響，開工不足對疫情的起伏更敏感，而失業問題則對疫情的反應會稍為延後。

估計失業率突破7%

10月份的疫情較為緩和，所以開工不足人數在10月應有所下降，但估計失業率在10月及11月很有可能繼續上升，突破7%。由於第一期保就業計劃在8月份結束，部分僱主不再繼續申請第二期計劃，很可能是要為裁員作出準備，國泰航空便是最大的例子。如何紓緩失業人士及家庭因失業面對的困境，實在刻不容緩。

作者是香港中文大學社會工作學系副教授、中大健康公平研究所副所長