《鏗鏘集》編導被捕 不止是打壓新聞自由（文：陳帆川） (09:00)

執法者反應之大 不符正當比例

在香港做調查報道，查冊是最常用、最有力的途徑，不論是查土地登記、公司註冊、選民登記還是車牌註冊。我們常看到的針對官員的物業僭建報道，也是查冊查出來。在查冊之前，查冊人要填報查冊原因。如果查冊涉及私怨，例如用來查出住址再登門報仇，當然有錯，但記者查冊毫無疑問出於公眾利益，查冊過程也透過鏡頭公諸於世，執法者今次揪着記者的疑似填報失誤而大做文章，反應之大明顯不合乎正當比例。

拘捕記者，首先的聯想就是打壓新聞自由，然而拘捕不同的記者，其打壓的效果也截然不同。記者可以非常籠統地被歸為4類，排名不分先後：第一是炒稿類，即是搜括網料和其他媒體報道，修改標題和圖片，拼湊成自己新聞的；第二是採訪類，亦是大眾最熟知的一類，即是跑在示威前線，或在現場採訪官員和團體代表的記者；第三是常常引述消息人士放風而撰寫報道的資深記者；第四則是調查記者，亦是蔡玉玲在7．21元朗事件報道裏的角色。

若再受打壓 監察政府威力必大打折扣

在大眾眼裏，出鏡愈多、愈熱中於在facebook上罵政府的記者，就是好記者；但在新聞同業的標準裏，獨家調查報道愈出色，愈能揭發涉及重大公眾利益的事件，而且證據確鑿，才是一流記者。負責在《鏗鏘集》調查7．21事件、兼任記者角色的港台編導，毫無疑問在此之列。兩集相關報道客觀地向公眾呈現事件裏的諸多謎團，也為正在調查事件的警方提供大量有用證據，屬於「反送中」運動裏最重要、最高點擊的新聞報道。

調查報道比起公眾熟知的前線報道，門檻和難度也高出極多，因此業餘和新進記者多半選擇上前線報道現場，鮮見他們涉獵調查，除了因為做調查的經驗與技術要求高，所花時間也不足為外人道，且不保證有收穫。今時今日，出色的調查記者和報道買少見少，若再受打壓，監察政府的威力必大打折扣。

對於7．21，不同人可以持不同意見，反黑衫或反白衫悉隨尊便，但事件真相卻永遠只有一個。而守護真相的人，在輿論兩極化的今天是無可取代的。

作者是新聞工作者、文化評論人