新聞守門人如何報道「電郵門」（文：蘇鑰機） (09:00)

但《華日》要先查證資料，未能快速見報。特朗普等得心急，他的私人律師朱利亞尼自行將這些材料，交給同屬梅鐸擁有的煽情小報《紐約郵報》，並表示這些電郵材料來自亨特拜登的手提電腦。朱利亞尼同時提供一名證人，此人用書面表示和拜登父子曾見面和有生意來往。《紐郵》在10月14日於頭版刊登了文章，標題是〈拜登的秘密電郵〉。

其後《華日》登了評論版編輯撰寫的文章，質疑拜登父子的誠信，並說媒體不能視而不見。但過了不久該報發了一篇簡短報道，表示該報查核了公司紀錄，「沒有發現祖拜登有任何角色」。在回應外間對此事的查詢時，《華日》總編輯說：「我們嚴謹和可信的新聞處理，眾人皆見。」

美國總統選舉在11月初舉行，過往有「10月驚奇」的說法，即在選舉前夕有大事發生，或有某陣營爆料，可能影響選舉結果。4年前的選舉中，希拉里被所謂「電郵門」困擾，有人之前揭發她用私人郵箱處理公務，FBI在10月重啟調查，間接令她僅敗於特朗普。

對事件存疑需查證 有深度偵查跟進

今次的拜登「電郵門」，震撼力遠不及4年前，而它涉及傳媒對事件報道的爭議——究竟新聞守門人有否恰當地處理此事。這個爭議源於美國，香港的一些報紙也有論及，有文章認為「媒體處理正確」，也有評論指「個別傳媒偏幫拜登」、「媒體偏頗不光彩」，負面的意見略佔上風。

看來親中報紙不大喜歡特朗普陣營，對拜登較為留手，有標題說「拜登未參與其子海外業務」、「朱利亞尼報料疑點多」、「電郵元數據欠奉真假成疑」。但也有本港報紙傾向支持特朗普和反對拜登，例如「亨特前拍檔揭拜登參與在華生意」、「拜登女婿親中 助華企入美國」。

外國的主流新聞機構是否冷待「電郵門」及偏幫拜登？《紐郵》率先爆出此事，其他精英媒體沒有馬上跟進，但之後陸續有相關新聞。例如美聯社講解了事件的來龍去脈和有何影響，CBS解釋電郵的內容和為何電腦落入朱利亞尼手上，BBC說明亨特拜登在烏克蘭和中國做了什麼事，Poynter的文章述及對亨特拜登的指控和參議院共和黨報告的關係。還有NBC的報道，專注於電郵中的假文件、假身分和假相片，以及此事背後有美國極右媒體及《大紀元時報》的參與，更提到有當事人聲稱文件涉及香港《蘋果日報》。

《紐時》另一篇偵查報道講及第二個3人小組，包括朱利亞尼、班農和郭文貴。《衛報》對比了Twitter和新聞集團（News Corp）處理此事的手法，都是值得閱讀的文章。可以說主流媒體並非冷待此事，只是對事件存疑，報道前需要時間查證，及後有不少深度的偵查文章跟進。

「電郵門」背後的故事，情節引人入勝，例如手提電腦維修店的老闆，聲稱由拜登兒子遺留電腦硬碟中取得電郵罪證，失明的他竟然認得交來電腦者是拜登之子。還有《紐郵》撰稿的記者不願在文章上署名。事件曝光後，效果未如特朗普陣營所預期，大家關注原來特朗普在中國繳交的稅款，竟然多於他在美國所交的。此事涉及不少有爭議的知名人物，加上4年前希拉里事件的教訓，新聞媒體今次不得不特別謹慎，做足查證工夫。

美主流媒體回歸守門人角色

拜登「電郵門」事件，可以給我們一些經驗和啟示。《紐時》記者Ben Smith認為，今次美國主流媒體回歸了作為守門人的角色，再為公眾把關。過去幾年精英新聞媒體出現信心危機，被極右傳媒和社交媒體牽着鼻子走。今次傳統媒體回歸，搶回議題設定權，正如CBS名記者Lesley Stahl在訪問特朗普時告訴他：「這是《60分鐘時事雜誌》，我們不能將一些未經證實的說話播出街。」

近年網上社交媒體主導了新聞議題，其傳播力更強更快，看的人更多。但這些媒體平台發放的信息水準參差，真假難辨，令資訊世界更為混亂，出現了「資訊大流行」（infodemic）。主流傳統媒體特別是報紙於是改變策略，強調「慢新聞」，重點不在快而在準確和深入，讓事實證據說話，透過權威性和公信力搶回新聞話語權。在今次美國總統選舉的報道，似乎新舊媒體之爭的鐘擺，到了一個極端之後有點回過頭來，這個動態過程仍未找到一個平衡點。

《衛報》的文章探討主流媒體與社交媒體出現角色互換的情况。一般傳統媒體在出版前要先作事實查證，但今次《紐郵》的文章有頗多爭議，《華日》的評論和其新聞報道自相矛盾，似乎事前查證溝通不足。上述兩份報紙因為直接牽涉在「電郵門」事件，或由於政治等原因，所以出現異常舉措。觀察其他傳統主流媒體如《華盛頓郵報》、《今日美國報》、ABC、PBS等，它們在處理此事時，審慎查核資料，努力跟進報道，扮演着專業守門人的角色。

新媒體平台禁轉發惹爭議

相反facebook和Twitter卻禁止人們轉發《紐郵》的故事。facebook行政總裁朱克伯格表示，是因為收到FBI關於黑客入侵的警告。這些新媒體平台雖然一直轉發新聞消息，但它們以前常說自己不是新聞媒體，所以不作審查，也不對轉發內容負責。它們今次卻主動改變做法，也引起爭議，有人認為它們自我審查或偏幫拜登。究竟新媒體平台的角色如何、和傳統新聞媒體有何分別，是個仍未有結論的議題。

在政經環境巨變中緊抱專業精神

作為新聞閱覽者，大家要選擇可靠的消息來源，當中資訊守門人有重要角色。面對「資訊大流行」，大家應多看不同來源的資訊以作比較，並要有懷疑精神，自行思考判斷。香港新聞業者也可從此事得到鼓勵，在政經環境巨變中緊抱專業精神，做個稱職的新時代守門人。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長