比以前更強大的資產階級（文：李峻嶸） (09:00)

撤回「一手樓空置稅」的消息宣布一天後，林鄭月娥就表示要設法增加房屋供應，並聲言打算更多引用《收回土地條例》，以收回近400公頃土地作公共或公營房屋用途。同日有記者就林鄭的計劃訪問鄉議局主席劉業強時，劉業強沒有說土地持有人會抵制政府動用《收回土地條例》。但他的即時反應包括了以下一句：「經歷這麼多社會事件，政府沒有能量（應對）更多的社會摩擦」。換言之，如果政府動用《收回土地條例》，劉業強似乎對於土地持有人能爭到最大利益感到信心滿滿。

從政府棄空置稅與劉業強言論看大勢

將政府放棄「一手樓空置稅」的決定與劉業強的言論放在一起看的話，就可以見到香港現時的政治大勢。

就算行政長官不是由普選產生，但特首也要顧及民望。上任特首梁振英曾說過房屋問題是其施政的「重中之重」，林鄭月娥上任之初也視房屋政策是自己可大展拳腳的政策範疇。其實就算真的有「一手樓空置稅」，也絕難說是對地產商利益的重大打擊。但要推動損害地產商利益的政策，以大商家在香港的政經地位和影響力，實是難事。兩年前林鄭宣布要推動該項政策時，大概認為該政策只針對地產商不針對小業主，而且大部分民主派力量和建制派中親基層的一派都會認同「一手樓空置稅」，再加上當時溫和泛民願意容忍林鄭政府，政府就有能量抵禦地產商的反對。

去年年中爆發的超大型社會運動，卻打破了林鄭政府原有的如意算盤。原本對林鄭尚算客氣的溫和民主派，不得不變得強硬。雖然這場抗爭有其深層次遠因，但林鄭強推《逃犯條例》修訂引爆埋藏在社會上的計時炸彈，按常理應該鞠躬下台，以示負責。但北京將香港的這場抗爭定性為危害國家安全，甚至是西方勢力在中國策動「顏色革命」的序曲，於是不讓林鄭下台。認受性早已大減的林鄭要做滿任期，又要面對壯大了和立場比以前強硬得多的「黃營」。政府要維持其管治「威信」，更要依靠大資本的支持。在這格局下，政府還怎樣有能量推動會威脅到大資本利益的「一手樓空置稅」？

近年「民生牌」不需資本做太大退讓

不論是殖民時代還是特區年代，香港政府都要為大商家的利益服務。但政府如要有效管治，也要為市民提供基本服務和盡力確保眾人能過體面生活，否則「攬炒」情緒就算沒有政治危機催化，也會在社會上瀰漫。這大概也是上世紀70年代殖民政府加強改善社會福利的考量之一。

四五十年前，香港經濟正處騰飛期間，因此就算政府沒有真的針對大資本的政策，也可以令到普羅百姓感覺到生活質素有所改善。

21世紀的香港，早過了那個經濟連年急速增長的年代，政府要祭出長期措施顯著改善中下層市民的生活質素，大資本讓利可謂基本要求。

然而，香港的大資本既掌握着民生命脈，《基本法》中的不同條文和安排又保障了他們的利益和影響力。於是除了最低工資成功立法外，近年特區政府所打的「民生牌」，往往都不需要資本做太大退讓。例如年底將會落實的延長產假到14周，新增而來的產假薪金就將由政府承擔。而政府放棄「一手樓空置稅」和劉業強的那番話，正反映着政府變得比以前更弱勢後要進一步向資本妥協。

政治危機令資本有更大議價能力

就算林鄭政府已沒有改善平民百姓生活質素的意志，它仍然要面對基層建制派那邊的壓力，在民生事務交一些功課。但這年多的政治危機卻令到資本有更大的議價能力。

取消強積金對冲機制在兩年前已去到政府提出所謂「終極」方案的階段。用政務司長張建宗自己的話說，該方案是商界承擔最小的方案。但今年幾乎已無與取消強積金對冲機制相關的消息傳出。去年底勞福局長羅致光說過，取消強積金對冲機制的法案是以2020年底提交立法會為目標，會否又有變數？今年年初林鄭宣布要將勞工假期增加至與公眾假期一樣的17日。最新的進展是政府建議由2022年開始增加勞工假期，但要到2030年始完成增至17日。用10年時間來增加5天假期，已頗荒唐。但勞顧會的資方代表施榮懷還說得出：「自己未想到原因加到17日。」

讓政府受靶或更划算

呂大樂在近作《尷尬》中提到，香港的資產階級根本沒有積極參與政治和扮演領導角色，而是甘於以支持政權來換取其利益受到保護。呂大樂是以「一國兩制」運作的層面去批評商界的角色。但或者對資本而言，既然原有香港的經濟結構就已極度親商，在輿論場上維持低調，讓政府頻頻受靶而淪為弱勢政府，可能真的是更為划算的手段。

作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師