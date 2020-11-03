支持與反對特朗普的世代之爭（文：楊文俊） (09:00)

美民主黨上台對中共較有好處

於香港民主派中，反對特朗普者多為上一代的傳統民主派，比如鄭經翰、陳偉業以至葉健民等等，另一方面，一些與美國自由派關係良好，或曾在美國留學者，亦多傾向反對特朗普。支持特朗普者，則多為新世代的民主派或是傾向本土派者，比如袁彌明、桑普以及盧斯達等等。

民主黨與共和黨之別，簡單而言就是自由主義和保守主義之別。美國現階段的核心問題，並不是太保守，太不自由，相反實為過分自由，自由得可以遭到其他國家藉美國的自由進行滲透，從而破壞美國原有的民主自由。有指中國在美國開辦多間孔子學院，以便獲取情報，就是當中的顯例。美國民主黨在立場上，雖然與中國共產黨在意識形態上南轅北轍，但他們由於對外人更包容，被中共以至其他勢力所利用的機會卻遠較美國共和黨為高，他們上台無疑對中共較有好處。

新世代與傳統民主派策略不同

香港的新世代民主派和傾向本土派者傾向支持共和黨，關鍵因素是他們與傳統民主派在策略上的不同。香港本土派的策略，是通過捍衛香港共同體確保香港得以實行民主自由的制度。最威脅香港共同體的勢力，無疑是中共政權。而正如此文所述，民主黨比共和黨更易受中共利用，希望捍衛香港共同體者支持特朗普，實屬符合他們策略之舉。

保守主義與自由民主的制度，在表面上或有所矛盾，但要保障自由民主，保守主義卻有其存在的必要。美國的民主自由獲得保障，關鍵不是民主黨的存在，而是共和黨與民主黨的互相制衡，使極端保守主義和極端自由主義帶來的民粹主義不能在美國盛行。

香港的新世代以至傾向本土派者，甚至是過往支持社會民主主義者，與舊一代的民主派策略不同，關鍵原因是因為他們已看清楚香港沒有民主自由，核心問題就是香港共同體未確立，於現時形勢下，建設香港共同體屬當務之急，否則民主自由的制度將來不可能在香港實行。

當支持民主自由的政治派別，未能分清主要敵人和次要敵人，未能認清形勢，認清什麼對民主自由帶來最大的威脅，搞錯了工作方法，支持民主自由者自然會另覓高明，支持其他更能夠實踐民主自由的政治派別，哪怕這些派別不以支持民主自由自居。香港過往不少自由主義者以至社會民主主義者被貶稱為「左膠」，關鍵原因就是因為其看不清社會的主要問題，行動不符合他們的政治目標，一味將自由主義以至社會民主主義的經典當成教條，最終被敵人利用，當上了「有用的白癡」，結果失去了群眾基礎，不受民眾的歡迎。

「反特」者多看不清新形勢下矛盾

踏入了21世紀，形勢變化之迅速，已非部分上一代民主派能夠跟得上。就以葉健民教授於上周五刊於《明報》的文章〈不談普世價值，怎會有國際關懷？〉為例，他認為特朗普連任將會破壞美國的民主制度。與葉健民立場相近者，還有立法會前議員陳偉業和鄭經翰，以至於美國留學的年輕學人莫哲暐等等。

他們其實並沒有錯：在上世紀的冷戰時代，高舉民主自由旗幟，實踐民主自由，當個「君子」，跟隨國際秩序，的確是實行民主自由的不二法門：蓋因當時最威脅全球民主自由的蘇聯，在國際秩序下屬弱勢，常站在道德低地，受全球支持民主自由者的一致譴責。但在新時代中，威脅全球民主自由的政權已經摸清舊有的國際秩序，得以利用原有制度反過來威脅民主自由。各種國際政治組織以至政策，從聯合國到接觸政策（Engagement Policy）等等，壓根兒就是美蘇冷戰的遺產，放到蘇聯已不復存在的21世紀，已不再適用。形勢已有改變，舊有的策略當然不再行得通。拜登在選舉論壇中，說要「使中國遵守國際秩序」，正好反映其本人以至其所代表的傳統自由派未認清新形勢。

反對特朗普者，多數均是看不清在新形勢下依從國際秩序與實踐民主自由的矛盾。傳統自由派要改變一直以來的思考框架，明白已經運行了超過一甲子的國際秩序以至策略已經過時，殊非易事。

加強溝通 爭論下繼續並肩作戰

不論是上一代的民主派抑或是新世代的民主派，皆應該加強溝通，明白彼此間的分歧和共識，以求在支持特朗普和反對特朗普的爭論下繼續並肩作戰，不要因此而傷了和氣。

作者是時事評論員