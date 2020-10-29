萬萬不能擱置60歲兩蚊全港搭（文：梁美芬） (09:00)

筆者2012年起建議將受惠年齡下限下調至60歲，主要想法是這群人退休後享受不到任何福利，交足一輩子的稅；香港亦沒有完善的退休保障，靠強積金只是「雞碎咁多」，根本不能退休。沒經濟能力的還要去搵工。有些積蓄的亦捨不得花錢，特別是昂貴交通費。他們參與社交亦需要坐車。因此60至64歲兩蚊全港搭，對這些即將退休的人士，真是一個大好消息，是近年來一項德政。但政府一直拖字訣，對這批嬰兒潮出生的人漠不關心。

若擱置 有被覆核敗訴風險

林鄭特首今年1月終於開綠燈宣布擴大受惠對象，預計每年額外經常開支為17億元，公眾自然認為政府已計算好財政負擔的問題。其後包括筆者在內多名議員追問落實時間，勞福局正副局長羅致光、何啟明表示可望在2021/22年度，最快今年底落實，2020/21年度政府預算也有撥款予運輸署去跟進落實計劃。因此，上星期突然傳出政策因財政緣故遇上阻滯，令很多市民震驚。

過去一星期，筆者多次提醒政府擱置計劃會有嚴重政治後果，更有被司法覆核敗訴的法律風險。若有主事官員甚至特首作出具體政策承諾，對受影響的人產生合理期望，而這期望受法律保護。至於《基本法》第107條亦非「萬能key」，例如2013年孔允明案政府終審敗訴，正是因為當時終審庭認為案中的「合理期望」涉及到受影響市民的個人規劃與重要權利，會以更加嚴謹的準則去驗證相稱性，政府萬萬不能過分自信。3輪防疫抗疫基金和紓困措施花了庫房逾3000億元，政府要符合第107條量入為出的要求，也要下定決心去「搵錢」，例如推行全民強制檢測，盡快恢復與內地、澳門通關，振興經濟增加收入。

所謂濫用 要反省的是部門

相比之下，擴展後的「兩蚊全港搭」每年經常開支幾十億元，與3000億元無法相比。至於所謂濫用問題，要反省的當然是執行部門不思進取，全球科技化，香港怎麼沒有方法防止濫用？講出來都給人取笑。民無信不立，煞停60至64歲2元乘車優惠計劃，無異於向弱者抽刃，肯定會演變成政治災難。

作者是經民聯副主席、立法會議員