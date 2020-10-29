13搖擺州決定白宮寶座（文：劉慧君） (09:00)

兩黨爭201搖擺票

要問鼎美國總統之位，候選人必須贏得過半的270張選舉人票，每州的票數會按人口決定。若候選人在一州獲得最高票數，就可以奪得該州全部選舉人票數，現時全國只有兩州並非採用勝者全取的方式計算州的選舉人票。根據過往的投票結果、選民結構及民調等，目前預料民主黨可取得17個州及華盛頓哥倫比亞特區，穩贏212張選舉人票；至於共和黨則有望穩奪20州，但這些州份多屬細州，故選舉人票僅得125張。由於藍營及紅營均與取得過半的選舉人票仍有一段距離，故持有餘下199張選舉人票的13個搖擺州，及分別各有一票的緬因州（Maine）及內布拉斯加州（Nebraska）的第2選區，則成為拜登與特朗普總統爭奪戰的基地。

中部3州及佛羅里達州法律戰場

不少政客均利用法庭作為政治工具，試圖影響搖擺州的選舉結果。作為傳統中部工業州份，威斯康星州（Wisconsin）、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）及密歇根州（Michigan）過往一直被視為搖擺州份中的3堵「藍牆」（Blue Walls），合共持46張選舉人票，但這些偏藍州份卻在上屆大選中被特朗普「讓美國再次強大起來」的口號吸引，最終特朗普分別以總票數不足1個百分點的差距，攻下3州。4年過去，「藍牆」再次建立，拜登在3州均有領先之勢。

近日，各黨在上述3州開展的法律戰均有戰果。在威斯康星州及賓夕法尼亞州，兩州的最高法院均裁定，被指受助於共和黨的第三政黨綠黨（Green Party），其候選人的名字均不會印在11月大選的選票上，這有助減低拜登於兩州被分薄票源的可能。另外，賓夕法尼亞州與密歇根州的法院又下令延後計票時限，即當局在選舉日後才收到的郵寄選票，只要郵戳是在大選當日，也應該合法計票，使投票率將大為增加，按理有利於民主黨選情。如是，這些裁決，無疑使拜登迎來巨大勝利。但另一邊廂，美國最高法院否決延長威斯康星州計票時限，此裁決有機會令大量拜登選票被取消，令特朗普從而得益。再者，隨着特朗普提名的大法官在力排眾議下得以上任，各州原為有利藍營的裁決或會陸續被推翻。

法律戰另一戰線在佛羅里達州（Florida），此州是第二大搖擺州，持有29張選舉人票。過去紅藍兩黨在此州表現分庭抗禮。若然拜登能重奪上述3個藍州，他仍有政治本錢失去此州，但對於特朗普而言，佛羅里達州是必贏之州。由共和黨掌控的州議會於上年通過法律，罪犯在服刑後仍未能繳清法庭罰款及訟費，則不得投票。有關法案原本被裁定不合憲，但在共和黨州長上訴後，法院推翻原定裁決，數十萬人被奪去投票權，尤以民主黨核心選民的黑人最受影響。紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）等人日前籌得2000多萬美元，料可助兩萬多釋囚繳款，相信對民主黨較為有利，但合法性遭共和黨人挑戰。

選民結構改變令選情變激烈

離開法律戰場，選民結構的改變亦令不少搖擺州在今屆變得選情激烈。掌握15張選舉人票的北卡羅萊納州（North Carolina）是焦點州份之一，過去多由共和黨贏得，但由於近年有大量人口從屬深藍的東北各州遷移至此，使戰果極難預測。亞利桑那州（Arizona）及佐治亞州（Georgia）亦有同樣的情况，兩州原屬偏共和黨，不過在少數族裔人口不斷增加下，且愈多持大學或以上學歷的白人，使政治光譜有藍傾的形勢，紅藍頓時難分。至於得州（Texas）手持38張選舉人票，是今屆擁票最多的搖擺州，因此特朗普也難以失去此州。得州原為深紅州份，但同樣在拉丁裔人口持續上升下，令民主黨在此州更具優勢。

選民結構變動，不止民主黨得益，共和黨在某些搖擺州亦顯優勢。美國總統選舉有一傳統，就是「得俄州者得天下」，鮮有總統輸掉手握18張選舉人票的俄亥俄州（Ohio）。以白人藍領為主，且人口愈趨老化，俄亥俄州有紅傾的趨勢，而這些選民亦是共和黨一向的票源所在，上屆特朗普亦輕鬆取得此州。縱然拜登於俄州的一些民調仍然領先，但外界對於其在此州的選情未感樂觀。另一有向共和黨靠攏之勢的新罕布什爾州（New Hampshire）手握4票，是一個「極白」的州份，雖少數族裔人口有持續增加，但白人仍佔九成。上屆於此州僅以0.4個百分點之差落敗於希拉里，特朗普希望能在連任戰中成功翻盤。

黑人怒火燃燒整個夏天，種族問題能否成為影響搖擺州的關鍵，仍是未知數。

種族問題影響力是未知數

美國的示威之夏，起源於持有10張選舉人票的明尼蘇達州（Minnesota），同被視為民主黨「藍牆」之一，但上屆希拉里得票僅領先1.5個百分點。現時，明尼蘇達州只有被稱為「雙子城」（Twin Cities）的明尼阿波利斯（Minneapolis）和聖保羅（St. Paul）屬深藍陣地，周圍的近郊地區都以游離選民為主，而鄉郊更毫無疑問傾向支持共和黨。由是，特朗普認為自己有能力將之由藍變紅，他覺得其「法律與秩序」（law and order）的主張對近郊白人有極大的感染力。但有美國傳媒的民調顯示，近郊選民明顯傾向支持拜登，他們着重總統對抗疫情的能力多於處理秩序問題，即使是暴力示威，他們亦較相信拜登更有能力處理。若然民調是準確的話，特朗普的如意算盤或者未如其所想。

疫情與貿易戰影響

至於大選另一重點議題武漢肺炎，亦有機會影響搖擺州的選情。以內華達州（Nevada）為例，該州有選舉人票6張，原屬藍營，但在疫情打擊下，重挫當地經濟，特別是以旅遊業為主的拉斯維加斯，失業率冠絕全國。在失業率高企下，有民主黨人擔心會影響選民投票的意欲。但內華達州是唯一會向所有選民郵寄選票的搖擺州份，這或許會對投票率有正面的幫助。

愈來愈多美國人主張對華強硬，但特朗普亦未必能在此議題於搖擺州完全掌握優勢。擁有6票的艾奧瓦州（Iowa）有不少農業產地，白人藍領亦是該州的主要選民，但在中美貿易戰下，嚴重影響農作物出口，即使在特朗普政府下得到補貼，但當地農民生計亦大受影響。再加上疫情下對農作物的需求改變，或會成為投票取向的另一變動。

按以上分析，拜登的確有更大機會在大選中勝出，惟選情每日在變，如早前特朗普確診武漢肺炎後，或印證其抗疫無能，但同時或多或少為其增加同情分。特朗普能否再次攻其不備成功連任，仍有待觀望。

作者是自由撰稿人