「五中」後的中國政經走向（文：劉銳紹） (09:00)

先談經濟。可以預見，美國對中國的壓力將會提升，西方世界對中國的圍堵也將有增無減，但我對此不大擔心。因為中國的承受能力很高，1950、60年代中國一窮二白的時候，外國的孤立也壓不倒中國，中國還發展出「兩彈一星」；今天即使國際形勢像官方所描述的「錯綜複雜」，也難把中國壓倒甚至一Q清袋。更何况，中國的領導層很懂得利用中國的特點──把壓力轉為全民承受，並藉此引發民族主義，反過來成為支持核心的力量。

細看「十四．五規劃」的主要策略，是「雙循環」，即國內經濟和國內國際經濟循環一起運轉。經驗證明，境內的經濟運轉往往是中國經濟的「救命草」，因為中國人口多（這也是李克強提過的「人口紅利」），市場大，只要內部運轉正常，減少副作用，一般來說都可以在逆境下增長。「六四」後的國際封鎖，以及2003年「沙士」後的情况，都是這樣。

中國也察覺「內循環」的重要，所以王岐山在上海「第二屆外灘金融峰會」表示，中國經濟要由投資驅動轉為投資和消費雙驅動，更多依賴國內市場，就是這個意思。

須保持「內循環」正常和暢順運轉

不過，引發中國經濟問題的，往往是內因多於外因，所以必須注意「內循環」的困難，畢竟今天中國的經濟模式已不是當年那麼簡單，也不像當年那樣可以閉關自守過日子。其中，中國自身需要的「金融創新」就是一個契機和危機並存的難題。中國現在已不能依靠工農業作為經濟增長的龍頭，但包括金融業在內的第三產業卻有不少制度性的局限，加上中國的大數據經濟和數字化進程（例如虛擬貨幣）又到了一個不能不進的時候。所以，必須保持「內循環」正常和暢順運轉。

舉一個簡單易明的例子。中美貿易戰下，中國由中央到地方都需要錢，而地方債務卻多不勝數，不少地方政府和企業為了維持運轉或向上級交數（經常變成「篤數」），於是用新債蓋舊債，或做新帳掩舊帳，形成表面風光但外強中乾的現實。所以，王岐山上周強調要預防「龐氏騙局」，即「煲大」經濟引致泡沫爆破。其實，這個苗頭已經出現，有人擔心可能出現類似2015或2018年的情况。

此外，中國經濟持續高速發展也形成另一問題。今天強調消費驅動的「內循環」，但消費力差距不斷拉大將導致貧富懸殊加劇。眼前，中國有3.3億人的人均GDP在2.5萬美元以上，但卻有10.5億人的人均GDP在4500美元以下。李克強在今年的全國人大會議時也說，中國還有6億人的月入在1000元人民幣或以下。如果處理不好，貧富懸殊引發的問題遠多於「內循環」帶動的經濟效益。

所以外國有一句話：外來的經濟壓力壓不倒中國，但可以引發中國內部管理不善而產生的連鎖效應。眼前還有另一個問題，就是糧食減產和糧價急升。以粟米為例，現價是4年新高，還在明顯上升。一些地方的大米價格也在上升，益陽市還出現「一車一定價」，即下一車大米的價錢另定。雖然，預料官方一定會出手穩定糧價，但這正說明「內循環」如果出現違常運轉的危險。

習近平進一步集權 內部不滿無可避免

正因為這類問題，所以「五中全會」的政治部分也引起關注。不過，外界的焦點主要是《中共中央委員會工作條例》，因為習近平將進一步集權，連中央委員會、政治局、政治局常委會的開會議題也由他確定；中央決策議事協調機構會議的議題也由他確定或審定（黨章只規定有關會議由總書記召集和主持，而不是包攬議題的決定權）。表面上，這是避免旁人加入「私貨」（例如令計劃當「大內總管」的時候），讓習的權位更穩固，無人能挑戰他，但無可避免也引起內部的不滿情緒，從而積累日後的反彈。中國不能自騙，這類情况就是因為政治不彰而造成的內鬥基因。

近期另一個值得關注的動態，是修改《國防法》。此法雖然不在「五中」處理，但在此刻公開徵求意見，也有某種意味。修訂的內容中，要求軍人必須「忠於中國共產黨」。眾所周知，「黨指揮槍」是老生常談的一貫做法，但如今用法律（不單是黨綱和軍紀）規範下來，還要求軍人（而不單軍隊集體）忠於黨，而軍人當然包括軍頭在內。從正面看，這是保證軍隊上下統一意志的預防性措施，但從側面看，這也反映或防範軍內（或者個別軍人）的異動可能。

只重經濟不重政改 無法自我更新

在「五中」之前，中共也處理了一批政法系統的中高層官員。從處理手法看，有點奇怪。各個政法系統都有至少一個典型案例，例如最新曝光的江蘇政法委書記王立科、中央巡視組原副部級巡視專員董宏（被視為王岐山親信）、最高人民檢察院檢務督察局原局長肖卓、國家稅務總局稽查局副局長林楓。在中共的政治文化裏，這是有選擇性的展示，反映習近平和中央高層需要抓典型，整頓政法系統並藉以鞏固核心地位。可惜，這些都是選擇性反貪，而不是制度性反貪。還有，中共通過政法系統監督和反貪腐，但政法系統的人又誰來監督呢？

總之，「五中全會」是習近平在中共「二十大」（2022年）爭取再度連任的另一個鋪路工程。不過，只重經濟對策，不重政治改革，始終無法自我更新。

作者是時事評論員