港大副校任命 香港縮影（文：梁美儀） (09:00)

港大在《2016-2025發展願景》中，訂下要將港大發展成為「亞洲的國際大學」的目標，為實現這願景，大學必須做到國際化、創新，以至在國際間發揮影響力。然而這個為期10年的發展願景尚未走到一半，港大的最高領導層似乎跟國際化的目標漸行漸遠。

清華大學工業工程系主任申作軍獲推薦出任主管研究的副校長，而清華大學網頁曾顯示，他同時為黨委委員。另一位獲推薦出任主管學術發展副校長職位的宮鵬，現為清華理學院院長。

這兩位在內地大學本科畢業後赴美加深造，之後同樣曾在美國頂級大學任職，之後返國到內地一流學府清華大學任教的「海歸」學者，在學術上有一定成就。然而，當這兩名內地學者加入港大7名主管人員團隊後，包括校長張翔在內，將有3人來自內地且背景相近，王于漸及羅哲基兩副校長為港人，另外是來自英國的何立仁，以及美籍華人田之楠，這個側重內地學者的組合，是否能帶領港大成為亞洲的國際大學，不禁令人生疑。

加上這兩位副校長將主管研究及學術發展，即未來大學的研究方向及領域、研究經費的運用，以至學術資源與教學人員的管理，這些都是切實地觸及院校學術研究資源投放，以至聘任教職員的重要位置。若有人身負政治任務，從政治角度處理大學研究與教職員的聘用，肯定會削弱港大的院校自主與學術自由。

港大的處境，何嘗不是香港的縮影，香港的特首早已淪為聽命於黨書記的香港市長。

作者是資深傳媒工作者