港龍停運——中英共利告終（文：劉進圖） (09:00)

航線與航權，是一家航空公司的寶貴資產。港龍航空停運前營辦46條航線，其中22條沒有其他本地航空公司營運，需要交還政府重新分配，親北京商人新近籌組的大灣區航空，對這些航線虎視眈眈。國泰如果想保留這些航線，就不會停運港龍，可以大幅裁撤八至九成港龍員工，然後按疫情受控後的旅客需求調整航班數目，毋須把裁員壓力悉數集中在港龍身上，結束這個有35年歷史的本地品牌。國泰裁員後聲稱，會申請營辦大部分港龍原有航線，這看來只是姿態，如果真的有意營辦，又何須放棄？

為什麼國泰要放棄港龍的航線航權？是因為看淡中國內地民航業務的發展前景嗎？不可能，新冠疫情令民航業停擺，只是短暫的衝擊，中國內地經濟已顯著復蘇，增長動力驚人，太古集團素有遠見，沒可能看淡內地民航需求而結束港龍，這顯然不是出於商業考慮。

港龍是以內地航點作為核心業務，國泰決定停運港龍之前，按常理必然會與北京民航部門溝通，如果得到積極的信息，鼓勵國泰維持營運港龍，繼續開拓內地業務，國泰就不會輕易作出決絕的停運決定。如今國泰毅然結束港龍，不留半點後路，相信是從北京那裏得到負面的信息，知道在當前中英兩國嚴重交惡的大氣候下，英資控股的航空公司在中國內地再難有作為，所以壯士斷臂，希望棄車保帥，退守香港及國際航務本業。

港龍結束後，其航線將被政府收回，重新分配予其他本地航空公司，國泰作為本地民航龍頭企業，如果純粹在商言商，單憑實力決定，本來應該獲得大部分航線，但停運港龍若是政治決定，港龍航線的分配，就不一定以商業考慮為依歸，具政治背景但實力成疑的航空公司，也有可能取得航線。倘若出現這個情况，就倒過來佐證港龍結業是政治因素使然。

太古能否守住國泰 將成「試金石」

回想當年，愛國商人在北京鼓勵下成立港龍，本欲攤薄國泰的市場份額，逐步取而代之，因經營不善陷入財務困境，被國泰收歸旗下。太古集團為了平息北京疑慮，讓中資入股國泰，打造中資英資利益共同體，換取北京同意，讓國泰及港龍進軍內地民航市場。如今港龍走進歷史，標誌着這個中英共利時代已終結。經此一役，太古集團還能否守住國泰，或是在不久將來被迫出售控制權，將成為中英對峙新時代下，英資企業可否在香港立足的試金石。

作者是資深傳媒人