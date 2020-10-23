普世價值非洪水猛獸 香港人同是中國人（文：周永新） (09:00)

筆者多次提到，政府屢犯的錯誤，是以為滿足年輕人的物質生活，例如協助他們置業，他們便會減少對政府的仇恨和對抗。年輕人當然希望置業安居，但物質生活的滿足，他們就會覺得生活有意義？筆者不想用什麼「後物質時代」等字句來形容，但只要耐心聽聽年輕人的意見，便知今天年輕人盼望的，是他們身處的香港，能夠較以往更公平、對別人有更大愛心、對環境保育有更高覺醒；政府如果忽視年輕人的想法，說什麼香港明天會更好，年輕人不會受落。

「普世價值」是世界潮流 不是洪水猛獸

政府真的要好好正視年輕人的價值觀念，及他們對自己身分的看法；與其採取敵對的態度，總是教訓年輕人不應這樣做、不應那樣做，政府是否有更好辦法疏導他們的不滿？政府也能否多做工夫，避免年輕人思想上走向極端，身分認同上也不至愈來愈偏激？如果政府真的有心拉近與年輕人的距離，筆者有以下建議：

首先，政府必須承認，「普世價值」是世界潮流，不是什麼洪水猛獸。什麼是普世價值？書上有不同解釋，普遍被人接受的，離不開民主、自由、人權、法治等觀念，也就是港人一般講的「核心價值」（core values）。有意見認為，「普世價值」是西方社會的價值觀念，而且披上濃厚的個人主義色彩，要求全世界人都接受這些價值觀念，實在太過分了！

普世價值是否全世界人都該接受？筆者不敢肯定，只想指出，民主、自由、人權、法治等觀念，歷史悠久，絕非一些別有用心的人，為了一己不可告人的政治目的，到了近年才提出來的。筆者記得，在回歸以前，港英政府已大力宣傳，民主、自由、人權、法治是香港人珍惜的價值觀念。「沙士」以後，一群學者和專業人士曾發聲明，宣稱民主、自由、人權、法治等觀念，是港人必須堅守的「核心價值」。從另一角度看，就算這些價值觀念源於西方社會，港人若為了這個原因不接受，心胸也未免太狹隘了。我們不是常說，香港是中西文化匯聚的國際城市嗎？怎可因為這些價值觀念來自西方而拒絕？

因此，與其把民主等價值觀念說成是洪水猛獸，筆者覺得，政府更應做的，是指出這些價值觀念的優勝和不足的地方。筆者10多年前寫了一篇文章，談到港人的價值觀念，文中指出，港人持守的核心價值，一些已被「異化」了。「異化」是社會學詞語，意指事情離開了本身的目的和意義，甚至出現了相反的效果。例如，追求金錢和名利並無不妥，但為了達到目的，反為金錢和名利所支配，人成為金錢和名利的奴隸，這就是「異化」。

筆者在上世紀80年代，曾積極參與民主運動，當時追求普選行政長官和立法會是我們的目標，但我們明白，爭取民主是一個過程，所以我們要求的，是在回歸時應不少於一半立法會議席由地區直選產生，即後來稱的「190方案」（因有190人聯署聲明）。

一人一票選舉綑綁了香港的民主進程

現在，年輕人普遍認為，只有「一人一票」的選舉制度才符合民主的理念，沒有一人一票的選舉，便不是「真普選」。這樣，一人一票的選舉方式主宰了民主的進程；也就是說，沒有一人一票就沒有民主，任何妥協方案都不能接受。到了這個地步，民主可說被「異化」了：民主的步伐不再由港人駕駛，是一人一票的選舉方式決定了香港的民主進程。

民主雖被異化，但政府必須明白，渴求民主和自由已成為今天年輕人的共同願望；年輕人所以有這樣的價值觀念，目的並不是為了與政府對抗，而是他們真心相信民主和自由是他們的基本權利。建制派要支持政府，但也不應全面封殺年輕人的民主訴求，這樣只會加深年輕人對建制派的仇恨。民主派方面，他們必須擺脫一人一票選舉方式的綑綁，並重新確立民主的目標，最重要還是港人有更大參與公共事務的權力。

接受「普世價值」才是真正「香港人」？

價值觀念之外，政府應該知道，港人稱自己是「香港人」，可說平常不過，並不表現他們排斥自己「中國人」的身分。近日年輕人中有一種說法：那些不接受民主、自由、人權、法治等價值觀念的，他們就不是真正的「香港人」。筆者感到疑惑的是：難道香港人就等同某些價值觀念？如果這樣，相信很多港人都不能稱為「香港人」了！筆者明白，說這些話的年輕人，針對的是從內地來港定居的新移民，因為內地居民熟悉的，是國家宣揚的「社會主義核心價值」，他們就算來了香港定居，看重的仍多是內地那一套思想，未必珍惜港人高舉的民主、自由、人權、法治等觀念；所以，在年輕人眼裏，內地新移民就不是「香港人」。

香港人一詞不是現在才有的：上世紀80年代，筆者曾為《明報》撰寫評論文章，後來結集成書，以《香港人 香港事》為書名，指的是香港居民關心的事。曾蔭權出任特首時，自稱「香港仔」（Hongkonger），相信他也沒有特別的含意。什麼時候「香港人」的身分披上特別的意思？我想也是在2012年「反國教科運動」的時候。那時候，運動表面上是反對國民教育獨立成科，但骨子裏是不想被「洗腦」成為中國共產黨管治下的順民，也就是拒絕承認自己中國公民的身分，最後變成「香港人」不是「中國人」。

「香港人」成為否定中國公民身分的象徵

這種把「香港人」和「中國人」對立起來的做法，也受到其他因素的影響，包括自由行以後對內地訪客的排斥、對內地新移民的歧視、對香港與內地融合的抗拒等。但最令人痛心的，是到了2016年立法會選舉後，有當選議員宣誓時，公然展示「Hong Kong is not China」的標語。結果，「香港人」這樣平常不過的用語，竟被扭曲成為否定自己中國公民身分的象徵，這是可悲的！也成為香港今天眾多無法解決問題的根源。

如何梳理年輕人的價值觀念和身分認同，以後再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授