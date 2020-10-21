兩岸危機 不可忽視（文：洪錦鉉） (09:00)

破獲數百「台獨」間諜案 駭人聽聞

​勿謂言之不預，字面的意思是不要說沒有跟你事先說過，事後別悔。勿謂言之不預，是中國官方的術語，絕不輕易使用，代表着「最後通牒」，最嚴厲的警告。新中國成立後，幾次的反擊戰之前，都是先公開發表社論使用「勿謂言之不預」，如果對方不聽警告，那就堅決反擊，如反擊印度入侵、反擊越南騷擾我國邊境。

據報道，中國國家安全機關組織實施的「迅雷——2020」專項行動，破獲了數百宗「台獨」間諜案，數字之多實在駭人聽聞，說明「台獨」不斷滲透進祖國大陸，主動挑釁，破壞國家安全和危害國家統一，而中央電視台報道了的幾宗案件只是冰山一角。留意台海局勢的朋友，都為此感到緊張。香港有媒體關注報道，台灣的媒體更紛紛報道和發表評論，電子媒體的評論節目不斷解說和分析。最令人擔憂的是台灣依然有評論和政治人物試圖淡化嚴重性，以誤導民眾。

「勿謂言之不預」代表「最後通牒」

​台灣當局利用中美關係惡化之際，對外與美國不斷提升官方關係，踩踏兩岸的底線；對內加強推動「台獨」路線，有指加派「台獨」間諜進入大陸。這些報道都是在台灣蔡英文雙十講話之後，即是說大陸中央政府沒有看到蔡英文當局採取實際懸崖勒馬的行動。

這些報道也是在香港《國安法》實施百日之後。2019年，香港因修訂《逃犯條例》引起的暴亂，「台獨」力量有介入已被認定。這一點從10月11日報道的李孟居一案就可以窺見一斑，針對的就是「台獨」成員「危害國家安全」的間諜活動。

從報道時間點來看，連續的報道既表達了對蔡英文的雙十講話的不滿意，也顯示落實香港國安法的決心。從報道的做法來看，一而再，再而三，三而續，這種打破慣例的做法，突出的就是「勿謂言之不預」的最後嚴厲警告。

作者是香港青年時事評論員協會會董、城市智庫召集人