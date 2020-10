司法公正 由誰監護？（文：許智峯） (09:00)

Who guard the guards?(誰來監察監察者)是歷來為世人所津津樂道的政治哲學問題。司法獨立與三權分立(separation of powers),正是制衡和監察有權者的重要手段。我們相信司法,亦期望法庭為我們帶來公義。不過,當政權日益蠻橫進逼,無所不用其極干預司法,侵蝕法治,誰有資格保護和監察風雨飄搖的司法機構呢?